市場不確定性升溫 股匯雙挫台幣重返貶勢收33.065元

美國總統當選人川普稱上任首日成立「對外稅務局」，以及美國CPI數據即將出爐，都使市場觀望氛圍轉濃，今天又逢台股熄火，利空籠罩之下，新台幣兌美元重返貶勢，跌破33元，收盤收33.065元，貶值9.4分，台北及元太外匯市場總成交金額16.705億美元。

美國候任總統川普今天表示，他將在上任當天成立「對外稅務局」（External Revenue Service）這個新部門，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。

外匯交易員表示，川普加徵關稅看來是玩真的，加上美國今晚將公布去年12月消費者物價指數（CPI），市場將據以判斷通膨情勢，進而推論聯準會可能的降息決策，觀望氣氛轉濃，今天熱錢出走、台股下挫，均不利新台幣匯價表現。

台灣股匯市今天同步走低，台積電法說會前，今天股價休兵，壓抑台股走勢，集中市場指數終場下跌282.95點，收在22514.57點，失守半年線約22562點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.97元，隨後受到台股下殺，人民幣貶值拖累，匯價翻貶且跌勢擴大，最低觸及33.081元。

外匯交易員指出，川普即將上任，近期可能拋出許多政策或口號，市場不確定性升溫，消息面動盪料將加劇股匯市波動，大方向來看，新台幣還是趨貶，不過匯率貶破整數關卡後，通常都會先行盤整，估短線先在33元附近上下整理，而後再看國際匯市、外資方向，決定後續貶值速度。