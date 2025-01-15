快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

市場不確定性升溫 股匯雙挫台幣重返貶勢收33.065元

中央社／ 台北15日電
新台幣兌美元重返貶勢。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元重返貶勢。圖／聯合報系資料照片

美國總統當選人川普稱上任首日成立「對外稅務局」，以及美國CPI數據即將出爐，都使市場觀望氛圍轉濃，今天又逢台股熄火，利空籠罩之下，新台幣兌美元重返貶勢，跌破33元，收盤收33.065元，貶值9.4分，台北及元太外匯市場總成交金額16.705億美元。

美國候任總統川普今天表示，他將在上任當天成立「對外稅務局」（External Revenue Service）這個新部門，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。

外匯交易員表示，川普加徵關稅看來是玩真的，加上美國今晚將公布去年12月消費者物價指數（CPI），市場將據以判斷通膨情勢，進而推論聯準會可能的降息決策，觀望氣氛轉濃，今天熱錢出走、台股下挫，均不利新台幣匯價表現。

台灣股匯市今天同步走低，台積電法說會前，今天股價休兵，壓抑台股走勢，集中市場指數終場下跌282.95點，收在22514.57點，失守半年線約22562點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.97元，隨後受到台股下殺，人民幣貶值拖累，匯價翻貶且跌勢擴大，最低觸及33.081元。

外匯交易員指出，川普即將上任，近期可能拋出許多政策或口號，市場不確定性升溫，消息面動盪料將加劇股匯市波動，大方向來看，新台幣還是趨貶，不過匯率貶破整數關卡後，通常都會先行盤整，估短線先在33元附近上下整理，而後再看國際匯市、外資方向，決定後續貶值速度。

延伸閱讀

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

川普揚言美加合併 9成加拿大人堅決說不

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

相關新聞

「新新併」迎新局！新壽摩天大樓30公尺巨幅春聯藏巧思

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會1月8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等...

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

阻詐！ 金管會提5大重點 彭金隆自曝也被「詐」到

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆今出席《今周刊》防詐調查發表記者會暨論壇致詞時說，自己上個月首次收到詐...

盛況！2024五大行刷3.3兆 中信銀全年封王、國泰12月奪冠

金管會14日公布國銀前十一月刷4.265兆元創同期新高，15日前五大發卡行成績單出爐，2024年總計刷了3.3兆元，年成...

響應政策 合庫銀推中小微企業專案貸款、額度最高3,500萬元

合作金庫銀行長期支持中小微企業發展，從新冠疫情紓困貸款、疫後振興貸款、低碳智慧納管貸款、千億振興貸款及青年創業貸款，合作...

玉山信用卡2024年刷出逾6,000億元 創歷年新高

玉山銀行信用卡去年成績單出爐，去年12月單月簽帳金額約512億元，較年成長19%，年度簽帳金額為6,159億元，較上年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。