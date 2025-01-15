元大銀行數位賀歲大禮包超吸睛 月抽16,888元開運紅包

送旺龍迎金蛇！元大金控（2885）旗下元大銀行特別推出新春兩大檔「好禮成雙」及「新春抽紅包 月月一路發」優惠活動，即日起至2025年3月31日止，帶來超豐富的數位賀歲大禮包，完成任務除了回饋金外，更有機會帶走16,888元刷卡金。此次賀歲大禮包涵蓋線上數位存款開戶、轉帳及換匯等眾多數位金融好康優惠，凡於活動期間完成任務的新朋友最高享有600元回饋，包括完成線上開戶任務最高享有500元回饋金、完成新綁定行動支付消費任務最高享100元回饋金，完成指定數位交易加碼再抽16,888元、8,888元等開運紅包。

農曆新年將至，採買年菜、收發紅包或是國內外旅遊，你知道都能使用行動支付輕鬆消費及轉帳嗎？為持續鼓勵客戶體驗行動支付的便利，元大銀行祭出兩大好禮，凡於活動期間新綁定任一行動支付且完成指定條件最高享100元回饋，包含首筆直接扣款消費或儲值交易滿100元享50元回饋金，以及首筆直接扣款不限金額享20%的回饋。

元大銀行本次也限時推出數位存款帳戶新戶專屬的四大好禮，最高享500元回饋金，還沒有元大銀行帳戶的新申辦戶於活動期間線上開戶且使用行動支付直扣消費筆筆享3%回饋、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋、同時還享最高7次免跨行轉帳手續費優惠。此外，如果有外幣定存需求的新舊客戶，承作「財神到」美元定存專案，存期3個月最高享4.8%優惠年利率。

為了讓元大客戶一同感受數位金融的多元應用場景，元大銀行再加碼新春抽紅包活動，凡於活動期間簡單完成指定數位交易任務者可抽開運紅包，指定任務包含臺幣轉帳、台灣Pay（轉帳/繳費/繳稅）、手機門號轉帳交易、臺外幣換匯、海外債申購、使用帳戶進行基金定期定額扣繳新申請、臺幣定存單開立及外幣定存單開立，月月有機會將16,888元、8,888元及888元開運紅包帶回家。

元大銀行表示，此次「好禮成雙」及「新春抽紅包 月月一路發」活動回饋豐厚，涵蓋多元產品，展現了持續深耕數位金融市場的決心。新的一年，元大銀行將繼續致力於打造更便利、更豐富的數位消費體驗，陪伴客戶迎接充滿財富與福氣的一年。更多活動詳情，請造訪元大銀行官網，或洽詢24小時在線的「元先生智能助理」。