又一張日韓J卡！樂天推出Panda J卡 國內最高3%、國外5%

台灣樂天信用卡，於15日宣布正式推出來自日本樂天授權肖像信用卡「樂天Panda J卡」。為滿足愛好旅行的消費者需求，樂天Panda J卡不僅提供國內消費最高3%，專為喜愛日、韓、泰旅遊的台灣消費者提供更高達5%回饋優惠。樂天目標是一年內發卡14萬到15萬張。

除了優惠回饋外，樂天信用卡更結合集團及國內外旅遊相關業者資源，提供來自樂天市場、樂天旅遊及樂天國際銀行的獨家專屬優惠；此外，樂天信用卡也與2大行動支付、3大航空、7家指定加油站及12間指定旅行社合作提供加碼優惠折扣。

隨著許多信用卡調降行動支付回饋，台灣樂天信用卡逆勢推出全新「樂天Panda J卡」，不僅提供綁定2大行動支付最高3%回饋，更於即日起至6月30日前加碼針對國人最愛3大國內航空公司、12家指定旅行社和日常生活必備7家指定加油站提供最高3%回饋，讓無論日常購物或海外旅遊。

根據交通部觀光署統計 ，日本、韓國及泰國已成台灣人出國旅遊前五大國家。「樂天Panda J卡」專為旅遊愛好者設計，即日起至6月30日前每筆海外交易（線上／線下）皆享1.5%回饋無上限，針對國人最愛的日、韓、泰，樂天信用卡也再加碼最高3.5%的回饋 。凡透過樂天旅遊、Agoda、Booking.com等線上訂房平台，或是Amazon、Ｍercari、DOKODEMO等知名網購平台，只要以「日幣」結帳，也均可享有最高5%加碼回饋。

自2025年1月15日至2025年3月31日，持樂天Panda J卡到樂天市場透過點數回饋活動頁至品牌官網下單，即可享受最高16%的樂天點數回饋（品牌官網回饋10%及專屬加碼回饋6%）。