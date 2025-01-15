中鋼工會質疑假消息重創中鋼股價 要求金管會主動調查

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。

中鋼工會理事長陳春生表示，中鋼113年累計至11月合併稅前盈餘比112年同期還好，沒有理由股價一直跌，都是被假消息所害，金管會一定要出來主持公道。

陳春生指出，個人退休手上有數百張持股信託的中鋼股票，相信中鋼員工也大部分加入持股信託，購買中鋼股票，大家被不實消息所害，金管會要出面。

現在中鋼內部傳出一位退休員工整理公司及中鋼企業工會理事長說明，簡單易懂，才恍然大悟。

全文如下：

【真相】：64億是興達海基的資本額，中鋼投資46.71％，國發基金投資38.07％，中機投資7.61％，中鋼構（2013）投資7.61％，投資盈虧要依持股比例認列，不是全部虧損算中鋼的。

疑問2：為什麼中鋼要花大錢買回興達海基全部股權？

【真相】：不是買回股權，一家公司如果要結束，一定要清算殘值，不論盈虧都要依持股比例分配各自負擔，不是買回全部股權。中鋼因為投資興達海基，有參與風電投資，因此有「中能公司」29號風場風電經營權，其在113年10月正式啟動，每年有11億度的發電量，大約有60億左右的收入，扣除設備折舊，貸款，營運成本，每年都數億元的投資收益，將持續認列入帳。

疑問3：售電平台是讓中鋼陷入5,500億大錢坑?

【真相】：5,500億這個數字推測大概是3-1期加3-2期離岸風電風場的25年經營總額，售電平台規劃承接20%發電量來轉售中小企業，綠電平台也不是由中鋼獨家經營。

（據了解去年9月董事會討論這個案子中鋼工會要求經濟部多找一些股東進來，中鋼沒有這麼多的需求，經濟部解釋，表示只是需要中鋼幫忙將平台籌立，成立後會有其他的加入甚至民營企業也有需求都在等待加入，中鋼占比可能落在12.5％，也可能更少僅7.5％。)

疑問4：中鋼投資售電平台，每年有巨額支出？

【真相】：如果投資15%，中鋼大概每年分配一億度綠電，如果用綠電和用台電工業用電的成本差1.5元，每年約1.5億，而使用綠電的減碳措施，碳費可適用優惠費率，大幅減少碳費支出，效益遠大過1.5億。

（歐美是台灣重要的出口區，現在歐盟CBAM的要求很嚴格，要讓歐盟進口產品是綠色產品，不然要徵碳邊境稅，台灣的產品要在國際上競爭，中鋼有很多方向要努力，能源只是減碳的其中一環，綠電只是一部分。)

疑問5：中鋼要綠電，一定要參與售電平台嗎？

【真相】：中鋼的原料、水源、能源的策略是來源多樣化，要分散風險，售電平台只是其中一部分，中鋼和關係企業需求估約5.8億度，再過幾年，需求可能約達29億度，目前其他風場也都陸續建置完成，成本售價不一，也是我們考量的目標，為了分散風險。

就像原料，早期都是買期貨，因為比較穩，但是反映慢，市場價跌時，期貨可能還在高價，所以才會分散來源風險，直接投資礦場保障取料權與量和分紅（每年分紅可能收入超過20億），和現貨市場取得（現貨價但風險高買不到就斷料）。

水源分散也是同樣道理，除了自來水外，也使用再生水，遇到枯水期中鋼才能不怕缺水。

疑問6：興達海基和售電平台造成中鋼營運困難？

【真相】：興達海基由中鋼投資46.71％，早在前幾年都攤提，與現在的營運無關，經濟部也同意興達海基轉型來做利基型的產品，目前也協助洽商中；售電平台目前僅投資1千萬，未來如果投資達12%，出資大約3億，相當於投資減碳措施，且有綠電銷售收益，一舉兩得。