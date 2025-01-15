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壽險業資產「大風吹」 台北賣樓、資金南移買廠房、倉儲地產

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
由於近年雙北市不動產價格上漲，加上近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易；而售樓後，不少壽險業者選擇資金南移，如去年1月南山人壽賣掉內湖「南山瑞光大樓」以及「南山利豐大樓」，再以11.88億元購入新市區看西路5號廠房及土地。台灣房屋集團提供
由於近年雙北市不動產價格上漲，加上近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易；而售樓後，不少壽險業者選擇資金南移，如去年1月南山人壽賣掉內湖「南山瑞光大樓」以及「南山利豐大樓」，再以11.88億元購入新市區看西路5號廠房及土地。台灣房屋集團提供

近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易，包括遠雄人壽（5859）去年9月以1.56億元出售中正區「益群實業大樓」10樓；南山人壽則於去年1月賣掉內湖「南山瑞光大樓」以及「南山利豐大樓」總計約進帳47.89億元。

不過，壽險業不動產交易有出也有進，像是全球人壽去年11月，以25.89億元買下桃園大園區「東煒國際物流園區」廠辦。

另外，壽險業者也看好台南市的南科廠辦需求，去年1月南山人壽以11.88億元購入新市區看西路5號廠房及土地，而台新人壽則以14.5億元取得永康區永科三路19號建物及土地。

第一建經研究中心副理張菱育分析，由於近年雙北市不動產價格上漲，相較之下，桃園及南部的工業廠房、土地因價格相對北部便宜，較容易達到投報門檻，成為壽險業者投資南移的重要考量。

張菱育強調，尤其目前國內網路購物盛行，物流和倉儲市場的需求量增加，不少壽險業者選擇將手中資金投入物流倉儲地產、商場，採用購入後回租原使用者，或一部分分租、購入工業土地興建物流中心等方式，不僅投報率較高、約在3~5%上下，更能進一步獲得更穩定的長期租金收益。

壽險業

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