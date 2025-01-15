快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

央行鬆綁外匯業務規範 特定金錢信託受益權可質押借台幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。（聯合報系資料庫）
中央銀行。（聯合報系資料庫）

配合金管會推動我國成為亞洲資產管理中心，中央銀行15日宣布修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十點，放寬「指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限」，意即投資人未來可將特定金錢信託受益權為擔保設定質押、向銀行辦理新台幣借款，增添一項資金運用管道。

央行官員解釋，「銀行業辦理外匯業務作業規範」是於2003年8月6日訂定，歷經十次修正。為配合金管會放寬兼營信託業務的銀行，得受理委託人以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權，辦理新台幣借款，以利特定金錢信託自行質借業務發展，特地修正本作業規範的第十點，自即日起生效。

央行官員解釋，本次修正要點為，放寬指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限，「以前規定只能借外幣，現在可以借新台幣了。」

舉例而言，投資人透過銀行信託購買境外基金並取得受益權，臨時有一筆新台幣的資金需求，因研判境外基金未來仍有穩健的收益可期，不想馬上出脫境外基金變現，便可運用這筆基金的受益權向銀行辦理質借；央行過去規定只能借外幣，鬆綁後，投資人不只可借外幣，也可借新台幣，讓投資人增加一項資金運用的管道。

延伸閱讀

彭金隆：拚有感阻詐 研議定存解約通知第三人可行性

誠美材總經理還款爭議延燒 外商跨海聲請假扣押

金融業2024年被罰1.7億元

去年11月刷卡額3855億 金管會估全年破4.6兆寫新高

相關新聞

「新新併」迎新局！新壽摩天大樓30公尺巨幅春聯藏巧思

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會1月8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等...

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

阻詐！ 金管會提5大重點 彭金隆自曝也被「詐」到

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆今出席《今周刊》防詐調查發表記者會暨論壇致詞時說，自己上個月首次收到詐...

壽險業資產「大風吹」 台北賣樓、資金南移買廠房、倉儲地產

近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易，包括遠雄人壽（5859）去年9月以1.56億元出售中正區...

央行鬆綁外匯業務規範 特定金錢信託受益權可質押借台幣

配合金管會推動我國成為亞洲資產管理中心，中央銀行15日宣布修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十點，放寬「指定銀行受理委...

彭金隆：拚有感阻詐 研議定存解約通知第三人可行性

詐騙層出不窮，連金管會主委彭金隆都收到詐騙訊息。彭金隆今天表示，未來將從科技阻詐等5面向著手，希望達到有感阻詐目標，金管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。