央行鬆綁外匯業務規範 特定金錢信託受益權可質押借台幣

配合金管會推動我國成為亞洲資產管理中心，中央銀行15日宣布修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十點，放寬「指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限」，意即投資人未來可將特定金錢信託受益權為擔保設定質押、向銀行辦理新台幣借款，增添一項資金運用管道。

央行官員解釋，「銀行業辦理外匯業務作業規範」是於2003年8月6日訂定，歷經十次修正。為配合金管會放寬兼營信託業務的銀行，得受理委託人以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權，辦理新台幣借款，以利特定金錢信託自行質借業務發展，特地修正本作業規範的第十點，自即日起生效。

央行官員解釋，本次修正要點為，放寬指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限，「以前規定只能借外幣，現在可以借新台幣了。」

舉例而言，投資人透過銀行信託購買境外基金並取得受益權，臨時有一筆新台幣的資金需求，因研判境外基金未來仍有穩健的收益可期，不想馬上出脫境外基金變現，便可運用這筆基金的受益權向銀行辦理質借；央行過去規定只能借外幣，鬆綁後，投資人不只可借外幣，也可借新台幣，讓投資人增加一項資金運用的管道。