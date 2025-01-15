彭金隆：拚有感阻詐 研議定存解約通知第三人可行性

詐騙層出不窮，連金管會主委彭金隆都收到詐騙訊息。彭金隆今天表示，未來將從科技阻詐等5面向著手，希望達到有感阻詐目標，金管會正研議開放民眾自由選擇定存、保單提前解約或匯款達一定上限時，由金融機構通知第三人可行性。

彭金隆今天受邀出席週刊記者會，他在致詞時表示，金融業本該提供市場迅速快捷且有效率的金融服務，但如今金融服務成為歹徒利用工具，金融業被迫站上第一線，無可避免地須盡最大努力防止詐騙。

彭金隆不諱言，他在上個月首次收到詐騙訊息，好在幾秒內即察覺有異，金融機構過去為阻詐付出非常大心力，但詐騙手法層出不窮，金融機構未來仍須再努力，持續精進反詐措施，從金流及帳戶阻卻詐騙可能。

彭金隆指出，金管會未來將朝5大阻詐面向持續推進，首先是科技阻詐，面對詐騙，靠傳統人力遠遠不及，不少金融機構已從內部建置或結合外部科技力量強化打詐效能，金管會將請技術較先進的金融機構協助資源相對不足的金融機構，達到科技阻詐目標。

其次是精準阻詐。彭金隆說，金融業難處在於必須維持高效率、高品質金融服務，同時又肩負阻詐重任，執行阻詐時，難免會影響一般無辜消費者，金管會將攜手金融機構朝精準打擊詐騙努力，以風險為基礎，事前進行風險辨識，自高風險著手，避免影響正常業務及客戶。

第3為責任阻詐，金管會已要求銀行全面設反詐主管、建立責任地圖並訂定考核指標，彭金隆強調，銀行最清楚自己客戶性質，應發揮自身力量落實反詐工作；第4為協力阻詐，除了金融業內合作外，亦包括攜手檢警調、數發部業外協力。

第5為臨櫃阻詐，彭金隆表示，雖然臨櫃關懷提問很傳統，但是非常重要阻詐工具，亦是防範詐騙的最後一道防線，他希望銀行務必給予第一線行員最大支持。

彭金隆也透露，將研議推動民眾自由選擇在向金融機構購買定存單、保單及匯款時，可註記指定聯絡人，未來一旦定存、保單提前解約或匯款達一定上限，金融機構須通知民眾指定的第三人，以提高阻詐機會。

彭金隆坦言，此事牽涉技術及法律面問題，但詐騙為全民之痛，也是全民之恨，任何有助阻詐的方法，金管會都願意嘗試努力。