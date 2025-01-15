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黃金強強滾 法巴銀調高2025國際金價到3,000美元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，左起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。法國巴黎銀／提供
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，左起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。法國巴黎銀／提供

黃金強強滾，再一家外銀宣布調高對2025年國際金價，升至每盎司3,000美元。法國巴黎銀行15日舉行投資展望，看國際金價今年將上漲至每盎司3,000美元，寫在台外銀中，對國際金價估值最高銀行。法巴銀建議，投資人今年應在投資組合配備5％黃金。

美元走強，美債十年期殖利率攀高，為何投資人還要將資產布局在黃金？法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）認為，國際主要央行都在購買黃金，顯示黃金作為相當良好避險工具，規避通膨與政治風險，具有結構性買盤，即便黃金沒有利息收入，也仍建議配置黃金。

巴尼亞不諱言說，短線假設美元再走強、美債再走高，「將可能看到國際金價下修100到200美元，屬正常修正」，長期黃金表現將可領先貨幣，因兩大原因：第一，供給有限，第二，市場擔憂制裁以及地緣政治風險。未來國際金價如果下跌、甚至跌到每盎司2,000美元，代表股債表現更好，中長期看好黃金價格發展。

目前共計四家外銀上調對今（2025）年金價，渣打銀與瑞銀長線看多今年國際金價至每盎司2,900美元，星展銀預測高點至2,850美元，認為受到地緣政治衝突升級、美元走弱以及多國央行買盤支撐，黃金可作為去美元化與應對貨幣貶值的避險資產，將會走多。

巴尼亞指出，今年大中小型股盈餘動能成長將會趨近，2025年市場波動性將會更加顯著，依照歷史經驗，多頭市場進入第三年，平均報酬將會降至6％，也因此，如果看到市場突然出現下修10％屬於正常，近期下修已經達到5％，但2025年股市不會進入空頭，因為不會發生經濟衰退以及美國聯準會緊縮貨幣現象，持續看好固定收益資產，不是資本增值、而是票息回報。

另外，也不要放棄日股，法國巴黎銀行看好日股，因為日本企業不斷擴大買賣庫藏股，許多日本企業手上也有龐大現金部位。

同時，認為電力相關建設需求將會大幅提升，法國巴黎銀建議布局電網相關標的，因為美國推動製造業回流，例如台積電（2330）在美國設廠，新製造業時代將會帶來新的投資機會。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏指出，近期股票下跌不少，但希望「投資人不要害怕」，因主要反映川普即將就任美國總統，提出的關稅威脅，影響降息幅度可能縮減甚至停止降息，但他認為，今年仍然可以布局金融類、醫藥類股、人工智慧相關股票與科技類股，現在下跌是買進好機會。

金價

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