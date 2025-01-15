黃金強強滾 法巴銀調高2025國際金價到3,000美元

黃金強強滾，再一家外銀宣布調高對2025年國際金價，升至每盎司3,000美元。法國巴黎銀行15日舉行投資展望，看國際金價今年將上漲至每盎司3,000美元，寫在台外銀中，對國際金價估值最高銀行。法巴銀建議，投資人今年應在投資組合配備5％黃金。

美元走強，美債十年期殖利率攀高，為何投資人還要將資產布局在黃金？法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）認為，國際主要央行都在購買黃金，顯示黃金作為相當良好避險工具，規避通膨與政治風險，具有結構性買盤，即便黃金沒有利息收入，也仍建議配置黃金。

巴尼亞不諱言說，短線假設美元再走強、美債再走高，「將可能看到國際金價下修100到200美元，屬正常修正」，長期黃金表現將可領先貨幣，因兩大原因：第一，供給有限，第二，市場擔憂制裁以及地緣政治風險。未來國際金價如果下跌、甚至跌到每盎司2,000美元，代表股債表現更好，中長期看好黃金價格發展。

目前共計四家外銀上調對今（2025）年金價，渣打銀與瑞銀長線看多今年國際金價至每盎司2,900美元，星展銀預測高點至2,850美元，認為受到地緣政治衝突升級、美元走弱以及多國央行買盤支撐，黃金可作為去美元化與應對貨幣貶值的避險資產，將會走多。

巴尼亞指出，今年大中小型股盈餘動能成長將會趨近，2025年市場波動性將會更加顯著，依照歷史經驗，多頭市場進入第三年，平均報酬將會降至6％，也因此，如果看到市場突然出現下修10％屬於正常，近期下修已經達到5％，但2025年股市不會進入空頭，因為不會發生經濟衰退以及美國聯準會緊縮貨幣現象，持續看好固定收益資產，不是資本增值、而是票息回報。

另外，也不要放棄日股，法國巴黎銀行看好日股，因為日本企業不斷擴大買賣庫藏股，許多日本企業手上也有龐大現金部位。

同時，認為電力相關建設需求將會大幅提升，法國巴黎銀建議布局電網相關標的，因為美國推動製造業回流，例如台積電（2330）在美國設廠，新製造業時代將會帶來新的投資機會。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏指出，近期股票下跌不少，但希望「投資人不要害怕」，因主要反映川普即將就任美國總統，提出的關稅威脅，影響降息幅度可能縮減甚至停止降息，但他認為，今年仍然可以布局金融類、醫藥類股、人工智慧相關股票與科技類股，現在下跌是買進好機會。