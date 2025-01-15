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搶攻年終財！台新銀行推7%高利定存 多幣別任選

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行推出美元優利定存方案。(路透資料照片)
台新銀行推出美元優利定存方案。(路透資料照片)

看準民眾年終理財需求，台新銀行推出2025年全新高利定存方案，最優7%年息，涵蓋新臺幣、澳幣、美元等多幣別，滿足民眾多元化理財需求。其中，台新銀行重磅推出美元優利定存方案，八個月期滿所得利息還優於市場多數一年期美元牌告定存約年息2.55%，讓民眾在更短的時間獲得更高收益，提升資金運用彈性。

台新銀行建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用優利專案存款可有效放大資產。針對國人最愛的新臺幣存款，推出「金優利新臺幣定存專案」，採階梯式利率，前3個月年息2%，第4~12個月年息1.75%，平均年息達1.8125%，只要10萬元新資金就能參加，活動期間至3月底。

對於有美元理財需求的民眾，台新銀行推出「好美利外幣定存專案」，美元4個月定存採階梯式利率，前2個月年息4.9%，後2個月4.6%，平均年息高達4.75%；另有8個月定存享4.6%優惠年息，最低起存門檻僅1,000美元，優於市場行情。

以存入1萬美元、選擇8個月專案定存年息4.6%為例，試算實際入帳利息為306.67美元，若以匯率32.9折算，利息約新臺幣10,089元，相較市面常見一年期美元定存2.55%牌告利率，還能多領約新臺幣1,583元利息，讓民眾能靈活運用資金，創造更大價值。

針對短期有美元、澳幣理財需求的民眾，台新銀行推出14天期的「匯好利換匯外幣定存專案」，美元、澳幣單筆金額1,000元以上享6.5%年息，單筆金額8,000元以上更可享7%高息優利，為提升用戶體驗，客戶可透過網路銀行或行動銀行一站式完成「換匯+優利定存」服務，該優利專案活動期間至6月13日止。

外幣理財獲利另一關鍵就是「匯率」，台新銀行同步推出「三五同樂匯」換匯活動，3月底前，在每週三、週五的指定時段，客戶於網路銀行及行動銀行換匯可享優惠匯率，美元最高優惠4分，澳幣最高優惠5.5分，讓客戶兼享好匯率與利率。

台新 定存

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