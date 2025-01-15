阻詐！ 金管會提5大重點 彭金隆自曝也被「詐」到

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆今出席《今周刊》防詐調查發表記者會暨論壇致詞時說，自己上個月首次收到詐騙訊息，坦言第一時間無法聯想到詐騙，幸好數秒後立刻反應過來。

彭金隆坦言，金融業是要提供市場上，正常、迅速、快捷而有效率的金融服務，卻成為詐團利用工具，金流和帳戶成為詐騙上很重要管道，金融業被迫站上第一線，也必須要注意這個趨勢，無法避免需要做最大努力來做這件事情。

未來金管會在阻詐工作有五大重點，一是科技阻詐。他說，靠傳統人力是遠遠不足，資訊量大也無法用人力做到，必須要持續在科技阻詐上投入心力。

很多金融業花很人力投入技術，或是結合外部科技公司做打詐，他期待技術先進業者協助技術不足者，以「大帶小」做科技阻詐。

二是精準阻詐。金融業難處是要維持高效率、高服務品質，又要做到阻詐，這是很兩難的。

「我們做任何阻詐，都會影響到一般無辜的消費者，期待金融業阻詐朝精準，以風險為基礎，事前做風險辨識，從高風險著手，避免影響到正常業務和正常客戶，需要做到精準打擊」。

三是責任阻詐。金管會在2024年10月1日開始要求各銀行都要設反詐主管，設責任地圖和考核指標，因為各銀行最清楚自家客戶性質，期盼各銀行由內而外，責任明確下，用自己力量落實反詐工作。

四是協力阻詐。區分兩塊，一是金融業內合作，必須要做到全金流掌握，金融業發揮社會影響力行為，二是業外協力，跟檢警調和數發部做很多協力，如虛擬資產也是重大詐騙通路。

五是臨櫃阻詐。這是很傳統方法，但也是很重要阻詐工具，「是我們防範的最後一道防線」。

彭金隆說，希望透過這五大措施，最後可達到「有感阻詐」。他說金融業阻詐已經付出很大心力，但就《今周刊》調查來看，民眾對金融機構仍有很深期待，金融業還需要再努力。

目前金融業對很多帳戶管理上，已經做了很多努力，例如灰名單通報平台、境內外帳戶疑似詐騙帳戶通報，企業戶和外籍人士帳戶的管制等，但詐騙方法層出不窮，「我們要持續精進反詐措施」。

至於《今周刊》提及，為避免遭詐，可推動當民眾解約定存、保單或是大額匯款時，可以自設選擇「通知」指定聯絡人的註記服務，彭金隆說，金管會內部有做研究和與銀行做實務討論，會嘗試朝此方向研議。