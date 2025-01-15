快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

信保基金去年融資餘額達1.7兆元 創歷年新高

中央社／ 台北15日電

中小企業信用保證基金今天表示，即日起開辦「中小微企業多元發展專案貸款信用保證」，提供每一申貸事業最高新台幣3500萬元融資，保證成數最低9成。

根據統計，去年融資餘額達1.7兆元，創歷年新高紀錄，另保證融資金額達1.6兆元，為史上第3高。

信保基金表示，成立50年以來，累計協助近243萬戶（含勞工紓困貸款）企業及勞工，自金融機構取得逾27兆元融資，保證金額亦同步突破20兆元大關。

信保基金今天發布新聞稿表示，配合經濟部中小及新創企業署協助中小微企業數位轉型、淨零轉型、通路發展3大策略，優化企業經營效能所需資金，今天起開辦「中小微企業多元發展專案貸款信用保證」，提供每一申貸事業最高3500萬元融資，保證成數最低9成，累積融資額度100萬元以內，保證成數一律10成，且保證手續費率僅需0.1%，較一般信用保證最低保證費率更加優惠，大大減輕中小微企業負擔。

為鼓勵有獲利的中小企業為員工加薪，信保基金也推出「鼓勵中小企業為員工加薪之額外額度保證措施」，額外提供同一企業最高3500萬元融資，最低8成保證，保證手續費率同樣僅有0.1%，與企業攜手共同善盡社會責任，邁向永續共好新願景。

回顧2024年，信保基金表示，配合政府扶持中小微及新創企業政策，推動多項信用保證及措施，並成立新創企業及直接保證單位，提供多元融資管道；此外，為增進與在地金融機構及企業連結，去年5月成立高雄分部，並巡迴全台舉辦多場在地金融機構交流會，協助地方企業善用信保資源。

信保基金表示，在403地震及凱米風災重創地方經濟之際，即時推動相關因應措施及保證方案，協助企業盡速恢復正常營運。

信保基金去年成立滿50週年，未來將協助企業營運穩健發展，戮力配合政府施政重點，推動中小微企業、青創、新創及創新事業、綠色融資（ESG）、中小企業升級轉型及創新發展等相關信用保證業務，以關懷企業，提升服務效能，做中小企業最堅強的靠山。

延伸閱讀

4生肖今年職涯突飛猛進！虎升官加薪、馬人脈通錢脈、2生肖攀最高峰

中小微企業補助 啟動

存股0056、00878、00919月加薪超過1萬！存股人開槓桿續買：不想動用口袋裡的錢

中小企優惠貸款 將開放申請

相關新聞

「新新併」迎新局！新壽摩天大樓30公尺巨幅春聯藏巧思

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會1月8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等...

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

阻詐！ 金管會提5大重點 彭金隆自曝也被「詐」到

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆今出席《今周刊》防詐調查發表記者會暨論壇致詞時說，自己上個月首次收到詐...

國泰金控旗下四公司獲永續金融評鑑前25% 持續發揮金融業永續影響力

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫...

新台幣貶9.4分 收33.065元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.065元，貶9.4分，成交金額11億美元

切入醫療領域 中租「zingala銀角零卡」就醫付費也通

為擴大服務領域，中租控股(中租-KY（5871）)旗下仲信資融推出的「zingala銀角零卡」，加入「醫指付」行動應用（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。