切入醫療領域 中租「zingala銀角零卡」就醫付費也通

為擴大服務領域，中租控股(中租-KY（5871）)旗下仲信資融推出的「zingala銀角零卡」，加入「醫指付」行動應用（App）行列。仲信資融副總經理黎小彤指出，「醫指付」與「zingala銀角零卡」合作後，開啟不需綁定、免儲值的新選擇，貼近不同族群的需求，協助有急需的民眾，儘早就醫，維護健康。

「醫指付」是由大洸醫療管理顧問公司所提供的醫療費用行動支付平台，以簡易、安全的醫療費用支付服務，方便民眾不用到櫃檯排隊，在手機上就能完成批價領藥。台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥醫師表示，一般大眾利用「醫指付+」App醫療行動支付功能，大幅減少就醫時間，推廣至今，接受度顯著提高。

吳明彥說明，「醫指付」是最多大型醫院指定的電子支付平台，迄今擁有140萬註冊會員（APP下載次數突破 154萬），成立7年來，累積交易金額達新台幣350億元，單月交易金額最高可達新台幣7億元，包括長庚醫院、馬偕醫院、中國附醫、高醫等151家醫療機構，以及30家發卡銀行加入合作。

黎小彤表示，「醫指付」選擇與zingala銀角零卡合作，除了繳費的方便性之外，最主要著眼於部分民眾沒有信用卡，無法綁定繳費；或是，信用額度不高，遇到如自費項目，必須負擔高額醫療費時，可能猶豫再三，延後就醫，而「zingala銀角零卡」即可解決此一難題。民眾可評估自身還款能力，加入「zingala銀角零卡」會員，經過審核，取得消費額度，即可在「醫指付」App中，使用「zingala銀角零卡」的選項，盡早獲得應有的醫療照護。

「zingala銀角零卡」是台灣免卡分期領導品牌，深耕台灣20多年，會員數超過140萬、合作商家超過4萬間。合作廠商包括：momo購物網、yahoo購物中心、東森購物、新光三越百貨、統一時代百貨、小北百貨、地標網通、順發3C、神腦、LG官方購物商城、三星智慧館等。凡年滿20歲以上的消費者，包括社會新鮮人、家庭主婦等，是主要訴求對象，提供最佳的數位體驗，長期列入上財經類App排行前20位，高達4.5顆星真實會員好評。