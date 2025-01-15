快訊

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

元大銀行數位賀歲大禮包超吸睛 抽16888元開運紅包

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
元大銀行數位賀歲大禮包 ，月月抽16,888元開運紅包，完成指定任務再享回饋金。圖元大金／提供
元大銀行數位賀歲大禮包 ，月月抽16,888元開運紅包，完成指定任務再享回饋金。圖元大金／提供

送旺龍迎金蛇。元大銀行特別推出新春兩大檔「好禮成雙」及「新春抽紅包 月月一路發」優惠活動，即日起至2025年3月31日止，帶來超豐富的數位賀歲大禮包，完成任務除了回饋金外，更有機會帶走16,888元刷卡金。此次賀歲大禮包涵蓋線上數位存款開戶、轉帳及換匯等眾多數位金融好康優惠，凡於活動期間完成任務的新朋友們最高享有600元回饋，包括完成線上開戶任務最高享有500元回饋金、完成新綁定行動支付消費任務最高享100元回饋金，此外完成指定數位交易加碼再抽16,888元、8,888元等開運紅包。

農曆新年將至，採買年菜、收發紅包或是國內外旅遊，你知道都能使用行動支付輕鬆消費及轉帳嗎？為持續鼓勵客戶體驗行動支付的便利，元大銀行祭出兩大好禮，凡於活動期間新綁定任一行動支付且完成指定條件最高享100元回饋，包含首筆直接扣款消費或儲值交易滿100元享50元回饋金，以及首筆直接扣款不限金額享20%之回饋。

本次也限時推出數位存款帳戶新戶專屬的四大好禮，最高享500元回饋金，還沒有元大銀行帳戶的民眾趕緊領起來。凡新戶於活動期間線上開戶且使用行動支付直扣消費筆筆享3%回饋、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋、同時還享最高7次免跨行轉帳手續費優惠。此外，如果有外幣定存需求之新舊客戶，承作「財神到」美元定存專案，存期三個月最高享4.8%優惠年利率。

為了讓元大客戶一同感受數位金融的多元應用場景，元大銀行再加碼新春抽紅包活動，凡於活動期間簡單完成指定數位交易任務者可抽開運紅包，指定任務包含臺幣轉帳、台灣Pay（轉帳/繳費/繳稅）、手機門號轉帳交易、臺外幣換匯、海外債申購、使用帳戶進行基金定期定額扣繳新申請、臺幣定存單開立及外幣定存單開立，月月有機會將16,888元、8,888元及888元開運紅包帶回家。

元大銀行表示，此次「好禮成雙」及「新春抽紅包 月月一路發」活動回饋豐厚，涵蓋多元產品，展現了持續深耕數位金融市場的決心。新的一年，元大銀行將繼續致力於打造更便利、更豐富的數位消費體驗，陪伴客戶迎接充滿財富與福氣的一年。更多活動詳情，請造訪元大銀行官網，或洽詢24小時在線的「元先生智能助理」。

元大 紅包 行動支付

延伸閱讀

元大銀行數位賀歲大禮包超吸睛 月月抽16,888元開運紅包

捷運票卡閘門更新...行動支付輕鬆進站 北捷：10月建置完成

美債狂跌殖該抄底了嗎…專家喊殖利率5％是好買點！ 遭狂酸：之後變6％大禮

健身房女員工 把帳戶給詐團辯「代購」一證據戳破得賠

相關新聞

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

春節連假必備兩大保險 新安東京海上產守護民眾出遊

農曆春節假期腳步接近，不少民眾都規劃趁著9天連假來趟海外旅行，不過出國旅遊最怕突發狀況來攪局而破壞了出遊興致，新安東京海...

農曆春節9天長假海外出遊 必備兩大保險

農曆春節9天長假，許多人規劃海外出遊，不過出國旅遊最怕突發狀況來攪局而破壞了出遊興致，新安東京海上產險提醒，連假出國玩記...

台灣私人銀行商機躍上國際舞台 法巴銀行宣布今年大舉增員2成

金管會催生亞洲資產管理中心，使得外商銀行布局台灣私人銀行理財力道更為積極。法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真今日指出...

拚新新併好彩頭 新壽摩天大樓貼出「新新合併」對聯

公平會在上周核准「新新併」（台新金併購新光金），使新新併的進程再向前跨進一步，現在就等金管會的決定。台新金、新光金兩家金控不只積極推動...

壽險業2024年紛賣台北樓 資金往這些地方移動

近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易，包括遠雄人壽（5859）去年9月以1.56億元出售中正區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。