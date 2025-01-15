「新新併」迎新局！新壽摩天大樓30公尺巨幅春聯藏巧思

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會1月8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等主管機關核准。為了迎接新局，同時感謝全台民眾及每位保戶一年以來的支持，新光人壽今年特別邀請書法大師振筆揮毫，訂製兩幅全台最大的直立式春聯，並張貼於新光摩天大樓的外牆上，期盼在台北車站商圈第一高樓獻出「最大的祝福」。

新光人壽摩天大樓巨幅春聯「新春吉慶百年合、新歲祥瑞萬福併」，巨幅同音亦有巨福與聚福之意，寓意祈願全民在新的一年都能事事順心，福運綿延。而春聯也暗藏巧思，最後兩字則為慶祝兩家金控「合併」。

而這兩幅吸睛的巨幅春聯，長度超過30公尺，筆墨字體是由知名書法大師陳茂隆揮毫寫下。陳茂隆曾任職於新光人壽，在職期間也持續精進藝術領域，新壽也希望透過他深厚的書法造詣，蒼勁筆鋒勾勒出的磅礡氣勢，傳遞新光（1409）對這片土地的情感，相信台北市區人來人往的人潮，都能一眼感受到大作中新光人壽所傳遞的精心祝福，未來，也不排除申請金氏世界紀錄，期盼將這個最巨大的祝福留存為最有意義的紀念禮物。

為了讓更多的民眾可以共同感受年味與沾沾福氣，新光人壽也推出多項拍照打卡拿好禮的好康活動。自1月17日（五）至1月24日（五）止，民眾只要在現場與「巨幅春聯」及「這是蛇麼燈籠牆」合照打卡，並享至FB或IG，就可以至新光三越12樓贈品兌換處領取蛇年燈籠乙個，每日限量前50名；除了現場限時活動外，1月17日（五）至2月15日（六）期間，民眾也可以將春聯合照上傳到新壽粉絲團指定活動貼文，就有機會抽中超商咖啡或茶飲兌換券，讓新的一年從頭暖到心。

同時，因應春節將至，新光人壽體恤保戶多有資金方面的需求，因此將提前給付滿期金和生存還本保險金，如給付日期落在農曆春節連續假期（1月21日 ~2月2日）者將提前於 1月21日（二）給付，並提供24小時ATM現貸卡借款，讓保戶可靈活運用。此外，春節期間服務全程不打烊，提供0800專人客服、24小時AI智能客服「小新」、24 小時網路投保、電話投保等貼心服務。