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農曆春節9天長假海外出遊 必備兩大保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
春節連假出國更心安，必備記得投保國外旅遊平安保險以及旅遊不便保險。兩大保險。圖/新安東京海上產險提供
春節連假出國更心安，必備記得投保國外旅遊平安保險以及旅遊不便保險。兩大保險。圖/新安東京海上產險提供

農曆春節9天長假，許多人規劃海外出遊，不過出國旅遊最怕突發狀況來攪局而破壞了出遊興致，新安東京海上產險提醒，連假出國玩記得投保國外旅遊平安保險以及旅遊不便保險，如遇天災或其他不可預測因素導致意外受傷、班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失等風險，都可轉嫁行程中不確定的風險。

根據交通部觀光署統計，台灣去年前10月出國人次超過1,400萬，光是民眾國外旅遊的最愛—日本就占全體出國人次的36％（504萬人次），尤其每逢冬季更有許多民眾前去體驗滑雪樂趣，但因滑雪而導致的意外受傷事故也時有所聞。

新安東京海上產險表示，海外醫療費用昂貴，不想荷包大失血，出發前最好投保國外旅遊平安保險，傷害醫療費用才有保障。

值得注意的是，旅遊平安保險的傷害醫療保障範圍僅包含在海外因「意外」引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故，因此，建議民眾額外加保「海外突發疾病醫療健康保險」，萬一在海外遇到突發疾病，無論是需要住院、門診還是急診，只要收集在當地接受治療的醫療單據，返國後可提出理賠申請。

除了意外傷害或生病之外，不論是航空公司作業疏失造成行李遺失、旅途期間護照遺失、或是信用卡遭到盜刷，甚至是遇到極端氣候導致的班機誤點造成旅客行程大亂，若出發前已投保旅遊不便保險，萬一班機延誤超過4小時以上須滯留在機場，滯留期間額外支付的住宿、膳食等費用，就可請航空公司開立班機搭機與延誤證明、合理額外增加之交通、膳食及住宿費用單據正本回國後申請理賠，來降低自己的損失。

新安東京海上產險特別提醒，往返機場途中也可能發生危險，因此保險的起始與結束時間應包括從家裡出發到機場及從機場返家的時間。

此外，許多民眾認為使用信用卡購買機票或支付團費即享旅遊保障；須注意，信用卡附加權益中的旅平險一般只保障「搭乘公共運輸工具期間」，若是在旅途中遇到意外事故，則不在承保範圍內。

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