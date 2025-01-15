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台灣私人銀行商機躍上國際舞台 法巴銀行宣布今年大舉增員2成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
法國巴黎銀行今年將在台灣大舉增員，圖中為法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真。記者朱漢崙/攝影
法國巴黎銀行今年將在台灣大舉增員，圖中為法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真。記者朱漢崙/攝影

金管會催生亞洲資產管理中心，使得外商銀行布局台灣私人銀行理財力道更為積極。法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真今日指出，法巴台灣公司今年將對私人銀行業務大舉增員，擬增加人力規模高達20%；她也指出，台灣私人理財業務的成長力道，已受到法巴銀行總部的重視，增員幅度在亞太地區已名列前茅。

法巴銀行集團是歐元區最大的銀行，並於2024年9月成功併購滙豐銀行德國的私人銀行業務，而此次法巴銀行在亞太私人銀行業務布局上，做了區域性調整，更多人力移撥到台灣，顯見台灣的個人財富成長已受外銀高度重視。

林素真指出，法巴銀行財富管理在台灣經營私人銀行業務，服務台灣高資產客戶超過20年，有超過七成的客戶表示願意「將法國巴黎銀行財富管理推薦給親友」，顯示獲客戶信任，尤其台灣中小企業主相當青睞。

林素真表示，由於台灣私人銀行業務需求廣大，法巴銀行財富管理近兩年的業務連續達到兩位數的成長，預期今年的業務也將達到兩位數的成長，也因此，總行已將台灣列為亞太區成長主力市場，2025年將在台灣進一步招募人才，增聘2成以上人力，同時在北、中、南都會擴大業務團隊。

法巴銀行也看好，台股2024年漲幅28.47%，不但是亞洲表現最佳股市，也居全球股市漲幅第2 ，有助於台灣高資產族群持續累積資產。林素真指出，2025年的重點也會放在人才的招募與培養。另外，考慮到財富傳承通常涉及數代人，為了更準確地應對傳承者與繼承者的需求，並為他們的投資和傳承提供全方位的解決方案，法巴銀行財富管理已推出「新世代（NextGen）」方案，不僅積極在內部培育靈活且專業的新世代私人銀行團隊，更為新世代客戶搭建國際交流平台。

財富管理 銀行業

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