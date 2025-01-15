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拚新新併好彩頭 新壽摩天大樓貼出「新新合併」對聯

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

公平會在上周核准「新新併」（台新金併購新光金），使新新併的進程再向前跨進一步，現在就等金管會的決定。台新金、新光金兩家金控不只積極推動新新併，新光金今日更在旗下的新光人壽摩天大樓秀出對聯，宣示推動「新新合併」的決心，也希望拚新新併的「好彩頭」。

新光人壽摩天大樓位於人來人往的台北車站，能見度高，對聯的上聯是「新春吉慶百年合」、下聯是「新歲祥瑞萬福併」，意即「新新合併」。

根據市場反應，目前認為倘若新光銀行工會完成簽署勞資協議，金管會通過合併案的機率很高，其中，外資上周大賣台新金，加碼新光金，即為相當顯著的指標，為了雙方的「換股合併」，預先作準備，等著進行換股來伺機套利。

新光人壽摩天大樓位於人來人往的台北車站，今天貼出對聯，上聯是「新春吉慶百年合」、下聯是「新歲祥瑞萬福併」，意即「新新合併」。圖/讀者提供
新光人壽摩天大樓位於人來人往的台北車站，今天貼出對聯，上聯是「新春吉慶百年合」、下聯是「新歲祥瑞萬福併」，意即「新新合併」。圖/讀者提供

台新金 摩天大樓 新光金

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