壽險業2024年紛賣台北樓 資金往這些地方移動

近年升息導致壽險收益門檻提高，不少業者2024年都出現賣樓交易，包括遠雄人壽（5859）去年9月以1.56億元出售中正區「益群實業大樓」10樓；南山人壽去年1月賣掉內湖「南山瑞光大樓」及「南山利豐大樓」總計約進帳47.89億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行自2022年升息，造成壽險業手中不動產投資最低收益率從升息前的2.095%上升至2.97%，已逼近3%，難以符合法定標準，因此部分業者在2024年盤點資產「汰弱換強」。

所幸金管會2025年一月調整保險業不動產收益率的計算標準，下降至2.545%，對壽險業者壓力有明顯舒緩，對於在去年現金落袋的業者而言，在今年更有評估買進新商用不動產的底氣。

不過，壽險業不動產交易有出也有進，像是全球人壽去年11月，以25.89億元買下桃園大園區「東煒國際物流園區」廠辦。另外，壽險業者也看好台南的南科廠辦需求，去年1月，南山人壽以11.88億元購入新市區看西路5號廠房及土地，台新人壽則以14.5億元取得永康區永科三路19號建物及土地。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，近年雙北市不動產價格上漲，桃園及南部的工業廠房、土地價格，相對較容易達到投報門檻。尤其目前國內網路購物盛行，物流和倉儲市場的需求量增加，因此轉而將資金投入物流倉儲地產、商場，採用購入後回租或一部分分租、購入工業土地興建物流中心等方式，投報率約在3~5%上下，獲得更穩定的長期租金收益。