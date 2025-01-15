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法國巴黎銀行財富管理 提2025年五大投資主題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，（左起）法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。（法國巴黎銀行/提供）
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，（左起）法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。（法國巴黎銀行/提供）

展望2025年，法國巴黎銀行財富管理提醒投資人，在充滿挑戰的市場環境中聚焦關鍵趨勢。首先，降息環境將為不動產、基礎設施和私募股權等槓桿型資產提供支撐。此外，投資組合需要更多元配置於不同的資產類別和不同區域的市場，避免高度集中於美國市場。最後，人工智慧（AI）投資浪潮和能源轉型的需求，將為醫療保健、能源和其他非科技業帶來嶄新的投資機遇，推動AI模型的有效應用並且實現獲利。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示：「儘管全球地緣政治情況依然緊張，且已有超過70個國家舉行過選舉，但這些不確定因素並沒有減損金融資產的價值。全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，讓企業獲利、營收和股權價值都穩定成長。此外，隨著人類壽命延長和能源轉型需求增加，醫療保健和能源領域正持續湧現更多的投資機會」。

法國巴黎銀行財富管理提出2025年五大投資主題，包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力，以及健康長壽市場的投資機會。

投資主題一：搭上貨幣寬鬆順風車

目前，美國和歐洲的基準利率處在15至20年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到2025年底。

看好的投資機會包括：

．現金將轉向債券等受惠於利差的資產

．從殖利率曲線走峭中獲利，如銀行股和相關產業

．工業類股，在降息環境可望重振活力，有機會反彈

．中小型企業，將受惠於降息和軟著陸的經濟環境

．黃金，將受惠於央行降息

．槓桿型資產類別，如不動產、私募股權、基礎設施及公用事業、潔淨能源

投資主題二：基礎建設為新工業革命的基石

實體與數位基礎建設是現代社會運作的核心。為了滿足更多人的生活所需，道路、網路、電力線和水管等基礎設施投資必須加速。同時，氣候變遷和新科技需要消耗大量能源，也加劇基礎設施需求的急迫性。在此背景下，政府資助提供了強大的建設誘因，以促進必要的基礎設施投資。

看到的投資機會包括：

．對AI的另類投資或間接投資，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率

．美國和歐盟的交通基礎設施

．美國液化天然氣（LNG）相關的能源基礎設施

．潔淨水源的生產和分配

．網絡安全基礎設施

．核能

．工業金屬，例如用於電力基礎設施升級的銅

．建築材料產業，例如水泥和混凝土

投資主題三：多元配置仍是「免費午餐」

過去八年，美國科技巨頭表現亮眼，在MSCI全球指數的1,410檔成分股中，依權重計算，前十大公司中有九家是美國科技股，使得全球股票投資過度集中於單一國家及單一產業。當通膨高於目標水準，傳統的股票與債券投資組合也無法充分分散風險。

為了更進一步降低投資組合風險，建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產：

．下檔保護策略，例如保本型結構型產品、ETF

．貴金屬

．不動產信託基金（REITs）

投資主題四：AI「鈔」能力

科技巨頭和眾多新創公司正大規模地投資AI軟體和應用，這對輝達（NVIDIA）等關鍵技術供應商來說，無疑是巨大的利多。但也正如十九世紀的加州淘金熱、或2000年的網路泡沫，諾貝爾獎得主經濟學家艾塞默魯（Daron Acemoglu）示警，這場投資熱潮的結果可能會令人失望。

面對AI相關科技的興起，看到的間接投資機會包括：

．工業、媒體/行銷和零售公司，因 AI相關科技在未來12至24個月提高生產力而受惠

．電力和數據中心基礎設施

．機器人和自動化

．醫療保健的藥物研發與診斷

．物流效率

投資主題五：健康新「長」態

面對人類壽命延長，如何健康地活更久、如何拉長經濟貢獻的效期，以及如何為更長的退休生活籌措資金，都成為不可忽視的問題。科學家與醫學研究正不斷突破人類生物學的極限，而金融業者也正在重新定義退休規則。

看好以下類股的投資潛力：

．精選的製藥、生技或醫療科技公司

．專注於醫療保健的不動產基金和REITs

．健康與保健（醫療科技、健康與永續食品、精選的營養保健品、以及專注於年長者的消費和服務公司

．金融服務，例如資產和財富管理、健康保險

AI 美國經濟

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