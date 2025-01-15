元大銀行數位賀歲大禮包超吸睛 月月抽16,888元開運紅包

送旺龍迎金蛇！元大銀行特別推出新春兩大檔「好禮成雙」及「新春抽紅包 月月一路發」優惠活動，即日起至2025年3月31日止，帶來超豐富的數位賀歲大禮包，完成任務除了回饋金外，更有機會帶走16,888元刷卡金！此次賀歲大禮包涵蓋線上數位存款開戶、轉帳及換匯等眾多數位金融好康優惠，凡於活動期間完成任務的新朋友們最高享有600元回饋，包括完成線上開戶任務最高享有500元回饋金、完成新綁定行動支付消費任務最高享100元回饋金，完成指定數位交易加碼再抽16,888元、8,888元等開運紅包。

農曆新年將至，採買年菜、收發紅包或是國內外旅遊，你知道都能使用行動支付輕鬆消費及轉帳嗎？為持續鼓勵客戶體驗行動支付的便利，元大銀行祭出兩大好禮，凡於活動期間新綁定任一行動支付且完成指定條件最高享100元回饋，包含首筆直接扣款消費或儲值交易滿100元享50元回饋金，以及首筆直接扣款不限金額享20%之回饋。

這次也限時推出數位存款帳戶新戶專屬的四大好禮，最高享500元回饋金，還沒有元大銀行帳戶的民眾趕緊領起來！凡新戶於活動期間線上開戶且使用行動支付直扣消費筆筆享3%回饋、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋、同時還享最高7次免跨行轉帳手續費優惠。此外，如果有外幣定存需求之新舊客戶，承作「財神到」美元定存專案，存期三個月最高享4.8%優惠年利率。

為了讓元大客戶一同感受數位金融的多元應用場景，元大銀行再加碼新春抽紅包活動，凡於活動期間簡單完成指定數位交易任務者可抽開運紅包，指定任務包含新台幣轉帳、台灣Pay（轉帳/繳費/繳稅）、手機門號轉帳交易、台外幣換匯、海外債申購、使用帳戶進行基金定期定額扣繳新申請、臺幣定存單開立及外幣定存單開立，月月有機會將16,888元、8,888元及888元開運紅包帶回家。