2025銀行業迎轉型契機 勤業眾信曝 AI、永續是兩大關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所15日發表《2025銀行業與資本市場展望》報告，全面探討總體經濟、技術創新、成本管理及未來策略等面向，深入剖析銀行業在2025年的挑戰與機遇。勤業眾信銀行與資本市場產業負責人楊承修表示，人工智慧（AI）是推動銀行業轉型的重要契機，整合傳統決策型AI與生成式AI將成為差異化競爭的關鍵策略。

儘管通膨緩解且利率趨於下行，但地緣政治風險及經濟成長放緩仍為2025年的全球經濟增添挑戰。根據國際貨幣基金（IMF）預測，2025年全球經濟成長率將維持在3.2%，反映美國經濟韌性及中國政策刺激的效應。

然而，聯準會進一步降息可能壓縮銀行淨息差，加上存款成本高企與信貸需求分化，資產負債管理將更具挑戰性。相較之下，台灣在2024年實現3.7%的經濟成長率，顯示出強勁的韌性。在此背景下，台灣銀行業亟需突破傳統利息收入限制，拓展多元收入來源，以實現永續經營。

利息收入縮減的壓力促使非利息收入成為銀行營收的重要驅動力。銀行透過拓展支付服務、資產管理及資本市場交易，可建立穩定的多元收入結構。同時，金管會近期發布的《永續經濟活動認定參考指引》第二版，明確涵蓋29項永續經濟活動，旨在推動企業減碳及永續轉型，並促使金融業在永續投融資中扮演關鍵角色，助力企業邁向淨零目標。透過此轉型策略，銀行業不僅能實現收入多元化，也可成為永續發展的先行者。

2025年將是銀行業廣泛應用AI的轉折之年，從小規模試點邁向全面商業化。藉由加強資料治理及核心系統轉型，銀行業可有效減少孤島效應，提升服務效率並降低營運成本。台灣銀行業者亦已積極探索傳統決策型AI與生成式AI的整合，進一步優化客戶體驗，並應對少子化帶來的挑戰。然而，銀行業在推動AI應用時需採取循序漸進的策略，兼顧科技投資與現有系統整合，同時避免技術負債對創新發展的限制。

勤業眾信建議，台灣銀行業應加強數位韌性，結合永續與數位轉型策略，並將資訊安全視為營運核心基石。唯有如此，銀行業才能在雙低挑戰中持續創造價值，實現收入多元化，同時為企業與消費者開創新局，推動台灣產業的長遠發展。