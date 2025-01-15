快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

誠美材總經理還款爭議延燒 外商跨海聲請假扣押

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外商登報且委任律師跨海聲請假扣押。（圖截自報紙）
外商登報且委任律師跨海聲請假扣押。（圖截自報紙）

誠美材（4960）總經理連巍鐘爭議仍在延燒，港商金石信託公司決定委任律師聲請假扣押，且在15日再度登報呼籲主管機關及聯貸銀行團應注意身為上市公司總經理兼財務長連巍鐘個人還款能力及債信問題，以免影響公司營運及聯貸案。

連巍鐘欠款一事先前曾透過誠美材公司及個人發出聲明澄清，強調港商控其拖欠鉅款為不實指控；但金石信託公司則是出示雙方簽立借款協議書、250萬元美金匯款單的證明，且該筆借款資金是匯入連巍鐘個人銀行帳戶。

金石信託強調，連巍鐘不盡速履行還款義務，竟公開強硬認為並無借款，根本與借款協議不符，毫無誠信，因此，與律師商討後，決定聲請假扣押，主要是為防止連巍鐘脫產。

金石信託公司15日以「誠美材總經理連巍鐘欠鉅款又設質高額股票主管機關不查嗎？」為題再度登報，內容表示，「連巍鐘借鉅款美金250萬元，至今拒不還款，本公司已委任律師跨海聲請假扣押，以免求償無門，捍衛本公司權益」。

金石信託公司登報內容表示，連巍鐘將名下誠美材公司股票近9成設質，呼籲主管機關及聯貸銀行團注意，同時籲請金管會證期局、證交所為保障股東權益，應要向銀行團瞭解聯貸授信案徵審流程，以保障銀行團及投資人權益。

假扣押 股票

延伸閱讀

北港鎮農會職員近9年挪用上億公款 農會：客戶權益不受影響

三重民宅倒塌賠償不排除對建商假扣押 協調會受災戶多理性討論

四方電巴有自燃風險…法拍被嫌棄僅賣出2輛「殺肉零件也沒人買」

【重磅快評】「雙罷」蓋通匪 柯建銘的紅綠面具穿幫了

相關新聞

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

中華郵政「明信片×TEAM TAIWAN」活動抽獎結果出爐

中華郵政公司「明信片×TEAM TAIWAN」活動於2025年1月10日在律師見證下公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，每...

聯邦銀董事長林鴻聯：年終獎金會更好 加薪至少3％以上

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯14日指出，聯邦銀獲利成長，年終獎金也會跟隨獲利再往上，「會比之前獲利創高時更好」，而聯...

誰是好老闆？Yourator攜手大數據頒發雇主品牌大賞 國泰金控獲好評影響力大獎！

《第二屆Yourator雇主品牌大賞》首設「網路溫度計雇主好評影響力獎」，壯大數據科技人才庫，大數據蓄積IPO公開發行能量。

聯邦銀董座林鴻聯：2025獲利將續創新高 將申設東京分行

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯14日指出，聯邦銀2024年獲利創新高之後，2025年雖然總體經濟、地緣政治變數仍多，但...

去年獲利創高 中信金連2年奪逾300獎

中信金控去年獲利與獲獎紀錄雙創新高。中信金去年除了全年獲利以累計合併稅後純益達七二○點二八億元創新高，更憑藉國內外穩健業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。