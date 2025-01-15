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中華郵政「明信片×TEAM TAIWAN」活動抽獎結果出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政。聯合報系資料照
中華郵政。聯合報系資料照

中華郵政公司「明信片×TEAM TAIWAN」活動於2025年1月10日在律師見證下公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，每人可獲得「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」1份，其中5名冠軍獎得主另將受邀參加1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，與到場球星合影，如未能出席視同放棄。

中華郵政公司邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，自2024年12月18日至113年底止，已收到約7,550張明信片，暖心文字展現民眾對棒球的熱情與團結，共同編寫臺灣棒球榮耀的感動篇章。尚未參加的民眾可把握最後機會，於1月24日前購買活動限定之「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，寫下祝福並寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交中華隊留作珍貴紀念。

本次活動凝聚全國民眾對棒球的熱情與支持，中華郵政公司未來將持續推出更多富有意義的活動，與大家共同記錄臺灣的榮耀時刻。

世界棒球12強 中華郵政

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