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Fed 鷹派訊號與貿易戰 2.0 中信投信：聚焦美企財報 布局亞股宜慎選

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博、中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博、中國信託投信整理)

美國上周經濟數據表現強勁，引發市場對於聯準會全年降息1碼的預期升溫，加上美國政策不確定性持續干擾市場；中信投信表示，資金加速回流美國，新興亞洲市場正面臨資金板塊重塑的壓力。中國信託投信表示，密切關注1月底、2月初的美國企業財報季表現，將是判斷市場情緒走向的重要指標。

美國12月就業數據遠優於市場預期，新增就業人數達 25.6 萬人，失業率更降至4.1%的低點。中國信託投信研究團隊分析，強勁的就業數據不僅推升美元指數突破109關卡，10年期美債殖利率更一度升破4.7%，反映市場對聯準會維持高利率環境的預期升溫。

在全球資金重新配置浪潮下，新興亞洲市場上周遭遇大規模資金外流，整體淨流出規模擴大至12.6億美元，區域指數下跌2.23%。印度市場受創最重，單周資金流出高達17.5億美元。值得注意的是，台灣市場雖然2025年以來，外資持續撤離，累計賣超已逾5.9億美元，但在本土資金積極進場下，指數展現相對抗跌力道。南韓市場則在政局趨穩後，逐步收復戒嚴時期的跌幅。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇分析，當前市場面臨多重不確定性考驗。首先，美國就業市場持續強勁可能促使聯準會維持較長時間的高利率環境；其次，美國對中國大陸科技管制政策走向仍不明朗；此外，地緣政治風險也持續存在。楊士醇指出，即將展開的美國企業財報季將是觀察企業獲利動能的重要指標，這將直接影響市場對後市走向的情緒。

楊士醇說，聯準會的政策立場、經濟數據走向及企業財報表現，都將是影響市場方向的關鍵因素。特別是在通膨預期可能上修、就業數字大超市場預期的情況下，市場對利率政策的敏感度將進一步提升。

觀察近期新興亞洲市場正呈現明顯分化，投資人應把握區域輪動機會。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋以越南市場為例，儘管越南今年以來受到全球資金重新配置的影響，上周下跌1.9%，但越南經濟基本面仍然穩健，外商投資動能強勁，加上政府積極推動基礎建設，中長期發展前景依然看好。

至於台股，中信投信觀察，FED 1月29日例會可能再次放鷹，導致股市震盪；不過，近期台股受到美股影響小幅震盪，台積電 ADR 仍逆勢上漲 0.6%，顯示本土資金仍拉抬股價。整體來看，只要企業獲利成長趨勢不變，台股中期仍維持多頭格局。

展望後市，中國信託投信表示，投資人可關注新興亞洲市場中具備產業競爭優勢、受惠於產業升級趨勢的國家，逢低布局，掌握長期投資機會。

中國信託 美國

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