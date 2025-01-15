債券 ETF 受益人數續創高 海外 ETF 聚焦美國

美國就業數據優於預期，市場擔憂聯準會恐進一步停止降息，上周上演股債雙殺，美國長天期公債殖利率再創高。然而債券ETF投資人逢低加碼買盤依舊不減。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人數達210.8萬人，周增9,149人，再創歷史新高，持續聚焦投等債、高評級公司債及長天期美債ETF。台股ETF受益人數則出現下滑，周減 2.9 萬人，中高股息ETF周減 15,766 人。

海外ETF上周受益人數149萬人，周增1.2萬人，除因有新海外ETF商品掛牌上市外，仍以鎖定美國費半、那斯達克、標普500指數為追蹤標的之海外ETF較投資人受青睞，包含金融政策受惠題材的主題型ETF也持續受到資金追捧。值得一提的是，受益人數增幅較多的海外ETF，多以美國為主要市場，顯示強調川普「美國優先」，以及美國經濟表現強韌，吸引投資人蜂擁而至。

中國信託投信表示，2024年台股ETF受益人數大幅成長近七成。但今年初以來受大盤震盪影響，不僅股價波動放大，每周受益人數也增減互見。觀察受益人數消長，仍可發現資金持續從月配型商品流向季配型，包含大盤市值型ETF，也是投資人持續買進標的。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，近期台股受美股表現不振拖累，但美國經濟表現強韌，且大型科技業並未下修今年營運展望，雖需留意貿易戰與地緣政治風險，但科技股仍會是帶領股市向上的引擎。預估台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均；因此，半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。

債券ETF上周多空消息頻傳，除非農就業數據優於預期，導致投資人認為今年聯準會降息步伐恐進一步放緩，甚至停止降息外，上周有大量公司債發行，擴大債市供給，也進一步壓抑債價。所幸美國上周標售30年期公債，市場反應不錯，凸顯市場對美公債仍具信心。

中國信託投信基金經理人張瓈尹指出，觀察非農就業數據，雖然就業人數攀升，但主要集中在薪資水準較低的零售與服務業，可能與年底感恩耶誕旺季，廠商促銷挹注消費有關。製造業等就業人數則是減少，,因此可以觀察是否屬於季節性因素。但目前債券價格已過度反應緩降息利空，投資人可分批布局長天期美債與投等債 ETF。

除了長天期美債ETF之外，金融債ETF也可考慮。張瓈尹表示，受惠川普鬆綁監管政策，巴克萊將金融產業債調至升評，強調金融債淨供給比例為2015年來最低，川普上任有望降低監管不確定性，對銀行業發展是利多，且雖然川普揚言將加徵關稅，但金融產業受關稅影響最低，因此仍看好金融債未來表現。