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聯邦銀董事長林鴻聯：年終獎金會更好 加薪至少3％以上

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行董事長林鴻聯（圖右）今天主持行慶與聯邦美術獎頒獎典禮，與得獎者合影。夏淑賢／攝影
聯邦銀行董事長林鴻聯（圖右）今天主持行慶與聯邦美術獎頒獎典禮，與得獎者合影。夏淑賢／攝影

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯14日指出，聯邦銀獲利成長，年終獎金也會跟隨獲利再往上，「會比之前獲利創高時更好」，而聯邦銀2024年加薪陸陸續續、全年平均有到10%，是加薪最多的一年，今年預計也有至少比軍公教加薪幅度3%更好的加薪幅度。

林鴻聯受訪指出，目前董事會還沒有討論年終獎金，但是應該會比過去都要來得好，因為獲利成長，獎金自然也要更好。員工加薪幅度在2024年平均加薪10%之後，今年可能不會再加那麼多，但也不會比軍公教加3%差，優於3%算是正常水準。

加薪 軍公教

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