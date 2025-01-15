聯邦銀董事長林鴻聯：年終獎金會更好 加薪至少3％以上

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯14日指出，聯邦銀獲利成長，年終獎金也會跟隨獲利再往上，「會比之前獲利創高時更好」，而聯邦銀2024年加薪陸陸續續、全年平均有到10%，是加薪最多的一年，今年預計也有至少比軍公教加薪幅度3%更好的加薪幅度。

林鴻聯受訪指出，目前董事會還沒有討論年終獎金，但是應該會比過去都要來得好，因為獲利成長，獎金自然也要更好。員工加薪幅度在2024年平均加薪10%之後，今年可能不會再加那麼多，但也不會比軍公教加3%差，優於3%算是正常水準。