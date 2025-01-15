誰是好老闆？Yourator攜手大數據頒發雇主品牌大賞 國泰金控獲好評影響力大獎！

全球進入大缺工時代，企業為搶人才，都在改變招募方針，結合行銷策略、建立雇主品牌，期盼在競爭激烈的人才市場中脫穎而出。由Yourator數位人才媒合平台舉辦 2025數位職涯博覽會暨AI人才高峰會論壇，首度邀請大數據股份有限公司旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，以數據化、客觀的角度共同選出獲獎品牌，其中國泰金控獲得本屆「網路溫度計 雇主好評影響力獎」，並於今(14)日公布《第二屆Yourator雇主品牌大賞》洞察報告。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，從今年的獲獎企業中發現，企業除了在招募、聘用和留住年輕人才方面表現優異，並且在發展企業文化、創建員工培訓發展和員工福利方面表現亮眼。2025 年是公司成立十週年，期待透過首次參加職涯博覽會，號召更多具有數據科技實力與創新技術人才加入團隊，為IPO公開發行作業蓄積能量，共同前進。

首次攜手數位人才媒合平台 公布洞察報告

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Yourator透過一年一度「雇主品牌大賞」表彰優秀企業，期望以標樣企業作為業界推動力，加速下一代數位人才的培育與發展。今年，首度邀請大數據(股)公司透過旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析2023年11月1日起至2024年10月31日的入圍企業在「企業品牌聲量」、「企業薪資福利」、「員工培訓發展」、「企業領導力」、「企業社會責任」、「企業文化」等六項指標上的表現。除了頒發雇主品牌大賞金獎及數位創新卓越獎，也新增「網路溫度計雇主好評影響力獎」。國泰金控以具有吸引力的薪資福利、全方位的員工職涯發展、網路推薦熱度高等卓越的表現拿下「網路溫度計雇主好評影響力獎」，成為網友心目中的最佳品牌。

大數據首度參加 求職者多聚焦AI及Datatech相關職缺

在《第二屆Yourator雇主品牌大賞》洞察報告中也分析，台灣大哥大、統一超商、明基材料等三家雇主品牌大賞金獎，以及榮獲數位創新卓越獎的狄卡科技。台灣大哥大在本年度雇主品牌金獎評選中，憑藉其企業經理人領導力、靈活的混合工作模式與吸引東南亞優秀人才的培育實習計畫等傑出表現。統一超商則是以推動「永續元年」，實現永續生活、實現DEI價值的多元共融職場文化，以及職涯輪調與海外機遇的員工培訓與發展體系。明基材料則透過將綠能融入創新，循環經濟的企業永續理念，以及創造以員工福祉為核心的安心工作環境。

大數據(股)公司

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為推動大數據(股)公司多角化佈局及IPO公開發行作業蓄積能量，上週六（1/11）首度參加由Yourator數位人才媒合平台舉辦2025數位職涯博覽會，現場透過影音及各部門第一線工作夥伴介紹公司服務項目、工作內容，當日求職者多聚焦AI人工智慧、數據科技及數據分析等相關職缺。科技產業競爭激烈，尤其在人才流動率高、年輕世代對職場需求多樣化的情況下，除了推出生日假、海外員工旅遊等員工福利，優化現有獎酬與激勵政策，也設置「大數據公司學院」提供定期成長內訓及開放所有成員都能申請在職期間的教育學習補助。

2024年無疑是大數據(股)公司表現亮眼的一年，除榮獲由數位發展部數位產業署指導IMA中華民國資訊經理人協會主辦2024 IT Matters Awards的「IT Matters社會影響力產品獎」、2024傑出公關獎「私部門品牌傳播獎」，更宣佈首次加入「2024 TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」。透過數位職涯就業博覽會現場與求職者交流公司的過去、現在及未來，可望號召更多具有數據科技實力與創新技術人才加入，擴大優秀人才庫。

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