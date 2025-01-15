聯邦銀董座林鴻聯：2025獲利將續創新高 將申設東京分行

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯14日指出，聯邦銀2024年獲利創新高之後，2025年雖然總體經濟、地緣政治變數仍多，但聯邦銀會謹慎因應、正向看待，預期2025年聯邦銀獲利還會再成長、續創新高。聯邦銀今年並將遞件申設日本東京分行，近期就會提董事會討論後向金管會申請。

林鴻聯14日主持聯邦銀33周年行慶與聯邦文教基金會聯邦美術獎頒獎，他在會後受訪指出，為了申設東京分行，聯邦銀已開始徵求派駐海外的人才，而在遞件申請東京分行之後，下一個目標是申設新加坡分行。

目前聯邦銀在海外共有香港財務公司、越南胡志明、河內代表人辦事處，其中以河內辦事處最晚申請，為2020年，其餘則是在2000年以前，今年申設東京分行是聯邦銀相隔四年後再度跨出海外。

聯邦銀2024年全年合併稅前盈餘61.31億元，累計稅後純益52.77億元，年成長18%，並超越2021年紀錄、再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.18元。對於獲利表現亮眼，且企金、消金、財務操作等業務均成長，林鴻聯半開玩笑說，過去外界不太注意聯邦銀的好，但聯邦銀要邁向百年企業，會維持穩健成長軌跡，因此今年雖然景氣展望變數多，充斥黑天鵝，但是聯邦銀今年獲利還是會繼續成長。