去年獲利創高 中信金連2年奪逾300獎

中信金控去年獲利與獲獎紀錄雙創新高。中信金去年除了全年獲利以累計合併稅後純益達七二○點二八億元創新高，更憑藉國內外穩健業務績效、國際品牌價值及創新金融科技發展等表現，囊括三三七項大獎，包含四十四項全球暨亞太殊榮，九十項金融科技及數位類獎項肯定，已創下連續兩年榮獲超過三百項大獎紀錄。

中信金子公司中國信託銀行去年獲利四九四點二四億元，較前年增加百分之廿，去年憑藉海外布局領頭羊的實力，進而斬獲「The Asian Banker」的「亞太最佳客戶貸款旅程技術創新」、「The Digital Banker」的「亞太最佳交易服務銀行」等多項全球暨亞太殊榮。

此外，中信銀連三年蟬聯「Global Finance」的「全球傑出金融創新實驗室」大獎，在個人金融、法人信託等蟬聯「Euromoney」授予的「台灣最佳銀行」殊榮、並首度榮獲「台灣最佳企業銀行」大獎，為台灣唯一獲得雙料肯定的銀行，並十八度獲頒「The Asian Banker」評選為「台灣最佳個人金融銀行」。

而在被國內譽為金融界奧斯卡的「台灣傑出金融業務菁業獎」，中信銀為台灣唯一連續兩屆提報獎項皆全數獲獎的大滿貫金融業者，奪下「最佳海外發展獎」特優等八大獎項。此外，中信金在慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益發揮金融正向影響力，九度蟬聯經濟部產業發展署的「台灣最佳國際品牌」前十大。