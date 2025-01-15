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打造金融生態圈 四銀行推App創新服務

經濟日報／ 記者戴玉翔林勁傑／台北報導

銀行App打造金融生態圈，紛紛推陳出新，近期包括玉山、台北富邦、中信、台新等，都推出全新服務，企圖透過App的創新、進化，打造金融生態圈。

玉山銀行昨（14）日宣布於玉山Wallet App全新上線「數位券」服務，首推「券＋點＋支付」數位付款功能，提升顧客的支付便利性；北富銀全新App「Fubon+」結合智能AI，打個人專屬頁面，同時整合信用卡、保險、投資、證券等，提供更完整的一站式服務；中信銀則首創「匯率高低點智慧通知」功能，引導客戶一站式完成線上換匯；台新Richart Life首創「AI健康分」，讓「健康＋投保」一站搞定。

玉山Wallet App全新上線「數位券」服務，首創推出「券＋點＋支付」數位付款功能，未來民眾僅需透過玉山Wallet便能輕鬆以數位方式完成登記、領取及使用政府機關發放的各類獎補助，在TWQR及台灣Pay商店進行消費折抵，並可結合玉山電子支付、e point點數合併付款，大大提升了顧客的支付便利性。

北富銀推出App「Fubon+」除了操作全面進化，還結合智能AI，內建智能個人化情境，可根據用戶交易往來數據、資產狀況、頁面瀏覽行為等資訊，自動提供專屬個人化訊息，包括引導用戶進行下一步操作、提供專屬的理財建議和優惠資訊等。

中信銀針對民眾最常兌換的美元、日圓、歐元、英鎊、澳幣，提供「匯率高低點智慧通知」功能，當匯率觸及歷史高、低點及個人平均換匯高點與低點時，中信銀App將自動發送通知，引導客戶一站式完成線上換匯。

台新銀行Richart Life App則首創「AI健康分」服務，運用AI運算模型，快速計算出健康年齡、疾病預防、活動程度等多項分數。

中信 客戶 玉山

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