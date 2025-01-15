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金融業2024年被罰1.7億元

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導

據金管會統計，2024年全年銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等總罰鍰金額1億7,786.5萬元改寫九年新低，年減三成，光銀行業罰鍰就大幅縮水三分之二，以2024年罰鍰預算數2.75億元來看，達標率65%為史上最低。

所謂「大罰單」是指罰鍰逾300萬元案子，從金管會主委彭金隆2024年5月20日到年底，沒有開出一張重大裁罰。金管會成立20年來，罰鍰低於2億元者僅有七年，2024年是第八年。

2025年首宗的「重大裁罰案」，是金管會昨（14）日開罰兩家投信經理人涉及跟單，即便罰鍰未達300萬元，但因解職經理人，因此屬重大裁罰。

市場預期，2025年重大裁罰案可能還有公股銀行夫妻檔行員涉嫌夥同律師自組詐團案，2024年一家銀行行員挪用分行庫存現金、一家銀行行員舞弊案及一家壽險公司理賠詐保案等，金管會正積極處理，隨時可能開罰。

金管會昨日公布2024年金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。銀行業2024年全年被開出18件罰單、挨罰4,274.5萬元是至少五年新低，年減67%。

保險業2024年被開34張罰單、4,590萬元，件數和金額各年增26%和4.7%。

證券期貨投信2024年被開出62件，挨罰2,958萬元，年僅增7%；另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共罰193件，5,064萬元、年增率17%。

累計金融三業和上市櫃公司，2024共裁罰307件，1億7,786.5萬元，罰鍰額年驟減7,618萬元或30%。

保險 投信 罰單

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