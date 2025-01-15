快訊

北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

謝國樑四接環評派代打 挨批政治考量

聽新聞
0:00 / 0:00

三外銀調升黃金目標價

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

三大外銀上調今年金價，升至每英兩2,850美元、最高看到2,900美元。外銀認為，受到地緣政治衝突升級、美元走弱以及多國央行買盤支撐，黃金可作為去美元化與應對貨幣貶值的避險資產，渣打銀與瑞銀長線看多今年國際金價至每英兩2,900美元，星展銀預測高點至2,850美元。

瑞銀、渣打銀與星展銀近期指出，各國央行對黃金買盤仍高，是支撐國際金價走高的主因，瑞銀補充，黃金ETF資金流入強勁也將推升國際金價，以及黃金需求強勁，尤其中國大陸、印度以及阿拉伯等國家央行，持續買進以及持有央行儲備，促使黃金出現剛性需求。

瑞銀認為，即便黃金價格下跌，民眾對黃金消費需求則會上升，支撐國際金價基礎。

渣打銀昨（14）日發布2025年經濟展望，渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）宣布上調國際金價長期目標價到每英兩2,900美元，與瑞銀看法一致，略超過星展銀預期每英兩2,835美元，暗示國人今年資產布局最好配置黃金部位。

Steve Brice指出，俄烏戰爭前，僅有五成多的央行預計增加黃金儲備，但目前該比率已經上升到80％，反映央行將可能會持續增加黃金持有量，支撐國際金價底部並走揚，在預期未來12個月，各國央行將持續購買黃金，看好2025年金價將走高到每英兩2,900美元。

資產 金價 黃金

延伸閱讀

展望今年投資風向 外銀：股票表現有望優於債券

政策規模將翻倍？瑞銀指「陸穩增長決心明確」 預估人民幣小幅度貶值

期貨商論壇／黃金期 震盪偏多

資深投資人看年前股市：甜蜜行情快結束 見好就收！

相關新聞

利率和匯率波動風險較小 台幣躍利差交易熱門標的

新台幣由於利率和匯率波動風險較小，即將取代人民幣，成為亞洲最佳利差交易（carry-trade）標的。

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

去年獲利創高 中信金連2年奪逾300獎

中信金控去年獲利與獲獎紀錄雙創新高。中信金去年除了全年獲利以累計合併稅後純益達七二○點二八億元創新高，更憑藉國內外穩健業...

刷出新高…國人去年刷卡 估破4.6兆元

金管會昨天公布國銀信用卡業務最新統計，並預估去年全年簽帳金額可突破四點六兆元，創歷年新高。但更引發市場關注的是，去年十一...

台幣強彈1.48角 32.971元作收...終結連四貶

美元指數漲多回落，加上台股指數反彈大漲逾300點，新台幣匯率昨（14）日跟隨主要亞洲貨幣翻升，終場強升1.48角，以32...

強勢美元 可能下半年反轉

川普20日將重返白宮，啟動川普2.0模式，在關稅可能調升引發通膨疑慮，外銀料美元短期強勢，但中長期看法分歧。滙豐銀認為美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。