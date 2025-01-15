三外銀調升黃金目標價

三大外銀上調今年金價，升至每英兩2,850美元、最高看到2,900美元。外銀認為，受到地緣政治衝突升級、美元走弱以及多國央行買盤支撐，黃金可作為去美元化與應對貨幣貶值的避險資產，渣打銀與瑞銀長線看多今年國際金價至每英兩2,900美元，星展銀預測高點至2,850美元。

瑞銀、渣打銀與星展銀近期指出，各國央行對黃金買盤仍高，是支撐國際金價走高的主因，瑞銀補充，黃金ETF資金流入強勁也將推升國際金價，以及黃金需求強勁，尤其中國大陸、印度以及阿拉伯等國家央行，持續買進以及持有央行儲備，促使黃金出現剛性需求。

瑞銀認為，即便黃金價格下跌，民眾對黃金消費需求則會上升，支撐國際金價基礎。

渣打銀昨（14）日發布2025年經濟展望，渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）宣布上調國際金價長期目標價到每英兩2,900美元，與瑞銀看法一致，略超過星展銀預期每英兩2,835美元，暗示國人今年資產布局最好配置黃金部位。

Steve Brice指出，俄烏戰爭前，僅有五成多的央行預計增加黃金儲備，但目前該比率已經上升到80％，反映央行將可能會持續增加黃金持有量，支撐國際金價底部並走揚，在預期未來12個月，各國央行將持續購買黃金，看好2025年金價將走高到每英兩2,900美元。