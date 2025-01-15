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國銀刷卡額衝4.6兆新高

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

金管會昨（14）日公布，2024年前11月國銀簽帳金額年增率11％，增至4.26兆元，寫歷年同期新高。銀行局副局長侯立洋指出，2024年簽帳金額將有機會刷破4.6兆元，改寫史上新高紀錄。

金管會統計，去年11月國銀簽帳金額3,855億元，為2024年單月簽帳金額第四高。整體去年國銀單月簽帳金額，排除2月春節因素影響，單月簽帳金額都超過3,200億元。

惟與11月較10月減少193億元或4.77％。銀行局副局長侯立洋解釋，主因11月百貨周年慶進入尾聲，加上旅遊需求減緩，僅電商銷售表現優秀，拉低11月國銀總簽帳金額。

11月的月減金額前三大銀行依序為玉山銀、台新銀以及星展銀。但侯立洋強調，前11月國銀簽帳金額達4.26兆元，創同期新高，2024年國銀簽帳金額有機會超過4.6兆元，改寫2023年全年刷4.19兆元歷史新高紀錄。

金管會統計至去年11月底，國銀總流通卡數達5,862萬張、月減4萬張，有效卡3,891萬張、月增19萬張卡，平均活卡率增至66.38％。流通卡數月減原因，來自11月「停卡數比發卡數還高」，總計該月停卡數57.5萬張，超過當月總發卡數52.2萬。侯立洋指出，主要是因應反詐騙等因素，11月國銀持續清呆卡。其中，該月中信銀停卡10.3萬張最高，其次為玉山銀停卡7.8萬張，一銀與永豐銀停卡超過6.3萬張卡，台新銀停卡5.4萬張卡。

同時，銀行也積極發新卡，玉山銀11月發出10.1萬張，連續四個月奪下國銀單月發卡王冠軍。

玉山 電商

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