漢神洲際購物中心第4季開幕 百貨業聯名卡大戰又起

繼微風聯名卡由聯邦積極固樁成功後，今年市場聚焦的重量級百貨聯名卡大戰，將是南霸天百貨龍頭漢神北上台中插旗的「台中漢神洲際購物中心」，預計第4季開幕，總面積6.6萬坪，所在地洲際棒球場產業園區正是中信金「主場」，金融圈指出，聯名卡發行將由中信銀及玉山銀兩強角逐。

國揚集團漢神百貨目前在高雄共有二處商場，包括漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場，合計營業面積約4萬坪，每年業績約300億，而漢神洲際購物廣場是漢神首次跨越濁水溪、北上開發的百貨商場，地下四層、地上七層建築，面積達6.6萬坪（含停車場），總投資額破百億，國揚集團創辦人侯西峰去年在上梁典禮時發下豪語，希望也能做到300億元，「一不小心就會超越新光三越和大遠百」。

有別於連鎖百貨大多統一由一家銀行發行聯名卡模式，漢神旗下的兩家百貨，分別由中信發行漢神百貨聯名卡及玉山發行漢神巨蛋聯名卡。漢神洲際購物中心預計11月開幕，據悉，幾大發卡行多已與競業綁住，包括台新和新光三越，聯邦與微風等，且中信和玉山本為漢神的合作對象，因此漢神洲際聯名卡將由兩銀行為最優先順位，擇一出線。而兩家也是市場發行百貨聯名卡最多的銀行。

台中洲際棒球場運動產業園區由中信金旗下台灣人壽轉投資午資開發營運，為中信兄弟的中華職棒主場，園區包含多元餐飲、宴會廳、百貨精品、娛樂購物、影城等。由於為中信的主場，發行聯名卡配合周遭生態圈自是規劃藍圖內。國銀主管指出，百貨聯名卡是雙方都要投入資源經營，倘百貨運營好，龐大的會員機制將對發卡及簽帳量有相當助益。近來國內掀起棒球熱潮，周邊百貨行情看漲。

中信穩坐信用卡龍頭，2024年刷新台灣支付業務紀錄，信用卡加簽帳金融卡消費金額達為9,302億元，預料將再度拿下市場第一。同時亦為流通卡、有效卡與簽帳卡王。至於流通卡數第二名則為玉山銀，去年全年簽帳金額料將拿下市場第三，僅次國泰世華。