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中信金去年奪337項大獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中國信託2024年重要獎項一覽
中國信託2024年重要獎項一覽

中國信託金控再度刷新年度獲利、獲獎紀錄。去年全年獲利以累計合併稅後純益達720.28億元創歷史新猷，更憑藉國內外穩健業務績效、國際品牌價值及創新金融科技發展等全方位傑出表現，囊括337項大獎，包含44項全球暨亞太殊榮，90項金融科技及數位類獎項肯定，創下連續兩年榮獲超過300項大獎紀錄，穩居台灣金融業領先地位。

中信金以銀行及保險雙核心的發展策略穩健發展，旗下子公司中國信託銀行業務強勁，去年獲利494.24億元，較2023年同期增加20%，績效表現亮眼。作為台灣最國際化的金融機構，中國信託前瞻海外布局，於14個國家及地區設有超過370處據點，聚焦大中華、日本、北美及東南亞，積極發展各區域特色，堅實海外競爭力，廣受國際權威機構高度肯定，去年斬獲《The Asian Banker》（亞洲銀行家）「亞太最佳客戶貸款旅程技術創新」、《The Digital Banker》（數位銀行家）頒發「亞太最佳交易服務銀行」等多項全球暨亞太殊榮。

值得一提的是，中國信託銀行連三年蟬聯《Global Finance》（全球金融）「全球傑出金融創新實驗室」大獎，因而受邀與花旗銀行、北歐聯合銀行等國際頂尖金融機構代表出席論壇，並肩擘劃金融科技永續發展新藍圖，於世界舞台發光發熱。

另一方面，中國信託銀行於個人金融、法人信託等整體績效表現亦蟬聯《Euromoney》（歐洲貨幣）授予的「台灣最佳銀行」殊榮、首度榮獲「台灣最佳企業銀行」大獎，為台灣唯一獲得雙料肯定的銀行，並18度獲頒《The Asian Banker》（亞洲銀行家）評選為「台灣最佳個人金融銀行」。

無獨有偶，被國內各界譽有金融界奧斯卡美稱、兩年一度的「台灣傑出金融業務菁業獎」，中國信託銀行則為台灣唯一連續兩屆提報獎項皆全數獲獎的大滿貫金融業者，奪下「最佳海外發展獎」特優等八大獎項，樹立台灣金融新典範。

近年來表現優異的台灣人壽保險公司去年囊括76項大獎，最受矚目為榮獲《Celent》評選為「全球年度模範保險公司」，憑藉多項數位首創，打造多元理賠進件管道，有效化繁為簡，解決民眾申辦耗時且複雜的痛點，一舉於全球50個國家、逾200件參選資料中勝出，為台灣第一家獲此殊榮的保險公司。

中信證券因推動數位化流程有效優化客戶體驗和持續更迭的中信亮點App，提供客戶快速且便利的投資工具備受好評，摘下《The Asset》（財資）頒發「台灣年度最佳數位證券公司」等16項大獎，中國信託整體數位金融表現備受各界肯定。

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