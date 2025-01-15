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中華郵政「三連霸」穩居買債王 上月加碼180億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
櫃買中心公布2024年12月債券買賣超統計，有「綠巨人」之稱的中華郵政砸下重金、加碼台債180億元，蟬聯「買債王」寶座。聯合報系資料照
櫃買中心公布2024年12月債券買賣超統計，有「綠巨人」之稱的中華郵政砸下重金、加碼台債180億元，蟬聯「買債王」寶座。聯合報系資料照

2024年最後一個月，債市大戶操作兩樣情。櫃買中心公布2024年12月債券買賣超統計，有「綠巨人」之稱的中華郵政砸下重金、加碼台債180億元，蟬聯「買債王」寶座；相較於中華郵政積極「錢」進債市，「小金人」農業金庫卻另有盤算，大舉拋售198億元的債券，奪下單月賣超冠軍。

中華郵政手握8.3兆元的可運用資金，在國內債市「喊水會結凍」、具有左右債市行情的能力。回顧2024一整年，除了1月、2月與9月以外，其餘九個月的買債王均由中華郵政擔綱。

2024年12月債券買賣超統計
2024年12月債券買賣超統計

櫃買中心統計指出，2024年12月買超債券前五大機構除中華郵政外，依序為民營玉山銀行、外商渣打銀行、公股臺灣銀行以及「老三票」之一的中華票券，單月買超金額分別是59億、39億、32億與27億元。

另外，上海銀行、凱基銀行、花旗銀行、板信商銀與國際票券也依序擠入前十大，買超金額約20億、17億、14億、10億與9億元。

券商主管指出，美國聯準會自2024年9月啟動降息循環，有助債券殖利率持穩，增強銀行與票券商的持券信心，部分金融機構開始在初級或次級市場上加碼債券，以去化手頭的餘裕資金。

中華郵政主管指出，2025年新台幣債券到期約1,600億元，將持續補進國內的公債與公司債，目前10年期公債殖利率逾1.6%「尚符合需求」。

相較於國內銀行與票券商等主要買家敲進債券投資，以交易為目的的證券商，長期以來都站在債券賣超一方，不過2024年12月卻有兩家銀行意外擠入賣超前五大。

櫃買中心資料指出，2024年12月除農業金庫衝出、居債券賣超金額最大，彰化銀行也賣超71億元債券，名列賣超第四大。

除農業金庫與彰銀（2801）外，賣超前十大均為以交易為目的的證券商，其中凱基證券與元大證券賣超約112與110億元，分居賣超亞軍與季軍。

至於第五名至第十名，依序為富邦證券、元富證券、華南永昌證券、群益金鼎證券、永豐金證券與統一證券，賣超金額介於60至23億元之間。

中華郵政 債市 券商

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