強勢美元 可能下半年反轉

川普20日將重返白宮，啟動川普2.0模式，在關稅可能調升引發通膨疑慮，外銀料美元短期強勢，但中長期看法分歧。滙豐銀認為美元將強勢到年底，星展銀與渣打銀則都認為，美元可以強勢到上半年，但下半年可能反轉。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，美元上半年可望保持強勢；渣打銀財富方案全球首席投資總監昨（14）日也指出，美國經濟表現相較其他主要市場強勁，短期內美元指數可望受到支撐，未來三個月估計在106水平波動，但今年年中後將轉弱，未來12個月將緩步回落到105。

Steve Brice解釋，中長期美元走勢取決於美國財政與貨幣政策，一，美聯準會延至6月啟動今年第一次降息影響，二，美元對所有貨幣評價面偏高，過度反應避險需求，三，川普內閣經濟成員開始提到，未來如美政策開始需要美國製造、甚至美國出口，是否有必要讓美元回落。

滙豐銀認為，今年美元與非美貨幣利差仍大，全球資金受到川普政策影響，轉移回美國，支撐美元相對強勢。

外銀看日圓也不同調，雖然料日本央行今年將啟動升息，但渣打銀認為，日本央行將會啟動外匯干預，估計日圓未來三個月匯率觸及152日圓兌1美元後，12個月將升至145；滙豐銀則看衰日圓，年底將貶值至160，起因美元利率仍會高於日圓利率，認為日圓將會處於相對弱勢。