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世華推紀念禮盒 搶春節商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
世華企業搶攻過年商機，推出八八坑道限量紀念酒禮盒。業者／提供
世華企業搶攻過年商機，推出八八坑道限量紀念酒禮盒。業者／提供

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世華企業旗下品牌「八八坑道」高粱酒在台灣與中國大陸都很知名，為搶攻農曆年商機，世華推出八八坑道「25周年紀念酒、龍發十年大麴酒、龍行天下紀念酒」限量禮盒，無論送禮或收藏都很適合。

世華表示，八八坑道是民國88年8月8日上市迄今25年，特地推出25周年紀念酒，去年8月8日灌裝2,500瓶，每瓶均印有獨立編號，挑選甕藏12年以上的陳年大麴原酒，調配出59.5度醇厚內斂、陳味十足的口感。

今年推出的瓶身圖案採用瑞獸「龍龜」設計，象徵「吉祥長壽」。此外，「龍龜」與「榮歸」諧音，加上「八八坑道」的「八八」與「發發」諧音，更寓意「逢八就發，衣錦榮歸」。

這次有「翡翠綠、富貴紅、發財黃」三種顏色的龍形瓷瓶可選擇。祥龍獻瑞象徵「隆（龍)）發達」，龍身環繞成「8」字，「8」與「發」諧音，有「逢8就發，愈來愈旺」的好兆頭。

世華強調，「八八坑道龍行天下紀念酒」嚴選冬釀高粱在蒸餾過程的精華原酒，經長年甕藏，讓歲月自然陳釀，再挑選不同酒齡年份、不同特色風味的陳年原酒，調配出59度甘冽夠勁的口感。

其中，1公升「龍柱」瓷瓶氣派豪邁，瓶塞的龍頭設計靈感來自圓明園的龍首。瓶身以「龍行四海，一柱擎天」為設計概念，立體浮雕蟠龍繞柱、扶搖直上，象徵「富貴昌隆」。

世華的行銷網路遍布全台，在海外各地也設有據點，代理經銷各類品牌商品，包括洋酒、高粱酒、葡萄酒、保健酒、藥補酒等；並且與許多國際知名公司維持長期密切合作關係，因應年節需求再推出八八坑道推出限量紀念酒禮盒。

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錦榮

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