刷出新高…國人去年刷卡 估破4.6兆元

金管會昨天公布國銀信用卡業務最新統計，並預估去年全年簽帳金額可突破四點六兆元，創歷年新高。但更引發市場關注的是，去年十一月停卡數高達五十七萬四四二六張，不僅較當月發卡數多出五萬多張，也較十月的停卡張數暴增逾九萬張，顯見愈接近年底，清卡已成為國銀的「集體行動」。

信用卡業者指出，銀行積極清卡有四大原因，一是防詐清呆卡、二是減少信用卡每卡維護成本、三是消費者若不刷卡，所占的每卡額度照樣吃掉資本適足率、四是不少聯名卡陸續到期後停辦。

金管會統計去年十一月國銀的信用卡簽帳金額，累計去年前十一月已有四兆二六五四億元，年增率百分之十一點○七，創同期新高。銀行局副局長侯立洋指出，去年全年初估總簽帳金額破四點六兆元。

儘管銀行積極清卡，但影響國銀的簽帳金額相當有限。金管會統計，去年十一月單月簽帳金額三八五五億元，僅較十月減少一九三億元，而且主要和百貨周年慶的高檔消費熱季已過有關。此外，以近幾個月清卡動作最大的中信銀為例，去年十、十一月分別停卡十二萬四○四○張、十萬三六六四張，但中信銀宣布去年簽帳金額八○五三億元，排名居冠。市場人士說，減卡並無損簽帳金額，平均每卡簽帳金額能否提升才是最有效率的管理。

受國銀的停卡效應影響，去年十一月總流通卡數為五八六二萬張，較十月的五八六六萬張減少四萬張，不過，有效卡數三八九一萬張較十月底的三八七二萬張增加。侯立洋表示，銀行停卡的主因為清卡，例如一銀當月停卡六萬多張；此外，成本效益的考量也是停卡主因，包括中信銀停卡數處於高檔已持續數月。侯立洋說，由於中信銀發卡量也是全體國銀最大，因此清卡有其經營策略的考量。