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四大原因...國銀去年11月停卡逾57萬張 月增9萬張

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，國銀去年11月停卡逾57萬張，單月暴增超過9萬張。圖／聯合報系資料照片
金管會統計，國銀去年11月停卡逾57萬張，單月暴增超過9萬張。圖／聯合報系資料照片

金管會對國銀信用卡業務的最新統計今天出爐，除了去年全年的信用卡簽帳金額，金管會預期可破4.6兆之外，更引人矚目之處在於，11月的停卡數竟高達57萬4426張，不但比當月發卡數52萬1974張還高出超過5萬張，倘若和10月的停卡數48萬1871張相較，11月的全體國銀停卡數更暴增超過9萬張，顯見越接近年底，清卡已成為國銀的「集體行動」。

為何銀行積極停卡？信用卡業者指出有四大原因，一是防詐清呆卡，二是減少信用卡每卡維護成本，三則是消費者倘若不刷卡，但所占有的每卡額度照樣吃掉資本適足率，因此才全面清卡，四則是不少聯名卡陸續到期後停辦，也是停卡主因。

儘管銀行積極投入清卡，但國銀的簽帳金額所受影響有限，倘若以統計數據為例，2024年11月單月簽帳金額為3855億，僅較10月減少193億，而且主要和百貨周年慶的高檔消費熱季已過有關，另一個具有代表性的例子則是中信銀

中信銀是這幾個月來停卡動作最大的銀行，10月和11月分別停卡124040張、103664張，然而，中信銀在本周一已提前宣布12月的簽帳成績，並且信用卡簽帳金額全年8053億，照樣拿下市場第一，可見得減卡並無損簽帳金額的業績，反而平均每卡簽帳金額能否提升，才是最有效率的管理。

金管會統計顯示，10月的前五大停卡行，包括中信銀124040張、台新銀78429張、玉山66085張、聯邦41026張、國泰世華銀29068張、北富銀27796張；而到了11月，前五大停卡行分別為中信銀103664張、玉山78586張、一銀63749張、永豐63567張、台新54733張、聯邦40672張、北富銀32861張、國泰世華銀26195張、星展22659張，使11月的停卡數較10月暴增。

此外，11月國銀的信用卡簽帳金額統計結果也顯示，累計2024年前11月的簽帳金額已有4兆2654億，年增率11.07%，並已創同期新高，銀行局副局長侯立洋指出，2024年全年初估總簽帳金額至少應可望破4.6兆。

儘管11月有「雙11購物節」，不過侯立洋指出，11月百貨周年慶進入尾聲，旅遊購物需求減緩，所以11月的刷卡量較10月減少193億，雖然有雙11購物節，但侯立洋認為，刷卡買氣仍以百貨周年慶居多。金管會也統計，與之相關的包括11月單月簽帳金額玉山減少79.4億、台新減少49.8億、星展減少26.4億。

由於停卡效應，11月的總流通卡數為5862萬張，較10月5866萬張減少4萬張，不過有效卡數3891萬張則較10月底的3872萬張增加。侯立洋指出，銀行停卡的主因為清卡，例如一銀本月停卡6萬多張，另外，成本效益的考量也是停卡的主因，包括中信銀停卡數處於高檔已持續數月，侯立洋對此也表示，由於中信銀發卡量亦為全體國銀最大，因此清卡亦有其經營策略的考量。而玉山銀雖然停卡78586張，但本月新發卡量101734張卻為新發卡量最多的銀行，侯立洋指出，應受益於所積極推動的新卡unicard的挹注。

中信銀 信用卡

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