金管會下手輕了？2024年金融業挨罰近1.78億元 寫9年新低紀錄

據金管會統計，2024年全年銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等總罰鍰金額1億7,786.5萬元改寫9年新低紀錄，年減3成，光銀行業罰鍰就大縮水了2/3，以2024年罰鍰預算數2.75億元來看，達標率65%恐是史上最低。

所謂「大罰單」是指罰鍰逾300萬元案子，從金管會新任主委彭金隆2024年5月20日到年底，沒有開出一張重大裁罰。金管會成立20年來，罰鍰低於2億元者僅有七年，2024年是第八年。

2025年首宗的「重大裁罰案」，是今日金管會對國泰和復華投信經理人涉跟單案，即便罰鍰未達300萬元但因有解職經理人，因此屬重大裁罰。

市場預期，2025年重大裁罰案可能還有臺銀夫妻檔行員涉嫌夥同律師自組詐團案，2024年一家銀行行員挪用分行庫存現金、一家銀行行員舞弊案、及一家壽險公司理賠詐保案等，金管會都正積極處理中，隨時可能開出罰單。

金管會公布2024年金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。銀行業2024年全年被開出18件罰單、挨罰4,274.5萬元是至少5年新低，年減67%，銀行局副局長侯立洋說，2023年是因大金額裁罰案，件數多、罰度大，2024年則較少。

侯立洋說，金管會對金融業違規處分目的，都是促使受罰業者可確實檢討改善，來加強內控及治理機制，以維持金融業健全經營和保障消費者權益。

保險業2024年被開34張罰單、4,590萬元，件數和金額各年增26%和4.7%，保險局副局長蔡火炎說，是因件數較去年多了七件，導致裁罰金額較多。

證券期貨投信2024年被開出62件，挨罰2,958萬元，年僅增7%，主因是投信業裁罰案增加；另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共罰193件，5,064萬元、年增率17%反是增加最多者，證期局主秘尚光琪說，是因有部分公司多本財報連續未申報遭加重懲處，導致罰鍰金額增加。

累計金融三業和上市櫃公司，2024共裁罰307件，1億7,786.5萬元，罰鍰額年驟減7618萬元或30%，顯示2024年大罰單明顯減少。