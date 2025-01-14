股匯同步大反攻！新台幣強升1.48角收32.971元 主要亞幣裡升幅居次

美元指數漲多回落，加上台股指數反彈大漲逾300點，新台幣匯率14日跟隨主要亞洲貨幣翻升，終場強升1.48角，以32.971元作收，終止連四貶並升破33元大關，總成交量為14.47億美元。

證交所資料顯示，台股指數今天大漲309.19點，收在22,797.52點；匯銀主管指出，僅管外資今日賣超台股近130億元，但匯出力道不增反減，加上美元指數疲軟、台股大漲以及出口商湧現拋匯盛況等，促使新台幣匯率收盤勁升逾1角、重返32字頭。

匯銀主管指出，新台幣匯率近期走勢較為震盪，但與主要亞幣波動方向一致，因此，央行雖時不時進場交易調節，但未見大舉干預、強加扭轉匯市方向。

匯銀主管還說，美元指數跌回109字頭，讓主要亞幣獲得喘息空間；根據中央銀行統計顯示，美元指數今天下挫0.31%，放眼主要亞幣，僅日圓匯率貶值0.03%，其餘亞幣均對美元升值。

其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元強彈0.55%、為「最強亞幣」，新台幣匯率升幅0.45%居次，星元與人民幣匯率分別上漲0.26%與0.01%。

新台幣匯率在13日跌破33元大關、收在九年新低水準，今天則是大舉反彈、重返32字頭，匯銀主管指出，國際匯市多空因素交雜，若市場避險情緒升溫，不排除農曆年前，新台幣匯率仍有貶破33元的機會，估計短期內，新台幣匯率將位於32.8~33.2元區間波動。

匯銀主管分析，雖然農曆年關將近，通常市場會湧現一波出口商拋匯「轉現金」盛況，促使新台幣匯率易升難貶，但今年情況較為特殊，美國總統川普重返白宮成為全球最大變數，接下來川普的政策、言論都會影響國際金融市場，新台幣匯率後市仍將受到美元強弱、台股表現以及主要亞幣走勢等因素牽動。