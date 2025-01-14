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這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名
2024年11月發卡王前三名排行榜洗牌！金管會14日新公布11月信用卡資訊，11月單月發卡數前兩名與上月相同，由玉山銀與中信銀奪下，第三名則由永豐銀擠下台新銀，以單月發出6.7萬張成為單月發卡數第三名。
玉山銀11月發出10.17萬張，連續四個月奪下國銀單月發卡王冠軍。金管會指出，主因玉山銀發行新卡Unicard，引發辦卡熱潮，推升玉山銀11月流通卡數增至748.5萬張，月增0.31％。
中信銀11月發出7.4萬張卡，位居第二名；永豐銀則以單月發出6.7萬張卡，擠下台新銀，成為11月發卡數第三名，流通卡數也增至216.6萬張。
永豐銀行Daway卡因2024年年底釋出消息，2025年DAWAY卡友設定永豐帳戶自動扣繳，一般消費綁定LINE Pay消費新戶最高享6%；舊戶最高享4.5%，超高優惠引爆辦卡潮。
為了舒緩辦卡潮，永豐銀宣布，2025年1月開始祭出現分流限量且採數位方式申辦，寫罕見國銀辦卡歷史上，出現分流限量方式申辦的夯卡，首次將於2025年1月15日早上10:00開放申辦DAWAY卡，而且每月限量12,000名申辦名額，後續每月第三個工作天早上10:00開放申辦，額滿即停止申辦收件，申辦成功送出的用戶皆符合當月申辦名額資格，實際核發與否仍依個人信用狀況為準，核准速度並不會影響申辦名額資格。
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