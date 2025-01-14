聯邦銀33周年行慶 董座林鴻聯期許成百年企業穩健成長

聯邦銀行（2838）成立33年，14日下午攜手聯邦文教基金會在內湖自由廣場國際演廳舉辦「聯邦銀行33週年慶聯邦文教美術獎獎典禮」由聯邦銀行董事長林鴻聯及總經理維文率領主管及行員出席，文化部長李遠、一卡通及眾多財管基金公司與保險公司等重量嘉賓出席今日共襄盛舉。聯邦銀行表示，去年各項業務表現亮眼，盈餘創歷年最高，在ESG方面也有卓越表現，未來也將持續為客戶創造價值，以行動為社會落實永續，讓世界變得更美好。

林鴻聯致詞表示，聯邦銀行經過33年的淬煉，交出最好的成績單！未來期許聯邦銀行成為百年企業，持續善盡對員工、客戶及社會應盡的責任，能夠把這些事情做好，聯邦銀行一定可以成為讓人信賴的百年企業。

去年全球通膨放緩，AI與科技帶動下，大大帶動金融業成長。回顧聯邦銀行去年業績表現，放款利息收入增加，財富管理業務大幅提升；信用卡方面，順利與微風集團續約，並深化合作發行2張全新無限卡；數位帳戶New New Bank獨步市場推出新戶高利活儲最高10%優惠，持續創造網路聲量，開戶數也創高，並成功帶動跨銷。聯邦銀行深耕臺灣33年，受惠於各項業務穩健成長，去年繳出了有史以來最好的成績，盈餘創下歷年最高，今年聯邦銀行仍會持續突破與創新，再締新猷。

除了營運顯著提升之外，投入永續也不遺餘力。聯邦銀行董事會去年通過「永續授信暨投資政策」，聯邦銀行進一步強化對綠色轉型的支持，並承諾將擴大「永續連結授信貸款」與「綠色授信貸款」的授信規模；未來，銀行資金將優先流向綠色產業、循環經濟和綠能領域，並為具有綠色轉型計畫的企業提供相應融資協助與優惠條件，幫助企業加速脫碳，實現低碳經濟的基礎建設，預計在2040年前全面撤出，確保資金流向更具環境友善性的產業。不僅對外的授信政策調整外，聯邦銀行對內實施「ISO 14064-1溫室氣體盤查」計畫，並導入內部碳定價，驅動減碳引擎，透過落實綠色採購、購買綠電、自建太陽能設備及落實客戶議合等手段，預計2030年減碳42%，目標2050年全面落實淨零碳排並達成減碳100%。

聯邦銀行也致力普惠金融，攜手一卡通、桃捷、中捷、高捷、萊爾富、MaiCoin、東聯互動等策略合作夥伴延伸金融服務場景，並提供英文、泰文、越南、菲律賓、印尼、手語服務，打造便捷友善的金融服務；另也積極投入反詐行動，除了臨櫃關懷外，也攜手鷹眼聯盟、警局等單位，舉辦逾百場反詐座談並成功阻詐逾1億元。

聯邦銀行獻愛不落人後，響應扶助弱勢，10年來不間斷捐助喜憨兒基金會，並透過聯邦文教基金會愛心捐款平臺來為老弱募資，並無償到偏遠學校推動理財教育，此外，每逢重大事件也都能看見聯邦的身影，去年日本能登半島地震與花蓮地震，聯邦銀行便於第一時間捐助善款協助家屬度過難關。聯邦銀行亦致力於藝文推廣，連續24年舉辦兒童公益繪圖比賽，並長期贊助各地藝文活動，包括：連續12年不間斷支持高雄春天藝術節，連續8年協助屏東偏鄉兒童希望合唱團募資營運費用，另也贊助高雄愛樂、屏東看海美術館，以及各地燈會等；此外，聯邦銀行也重視動物保育，長年認養臺北市立動物園石虎及高雄壽山動物園環頸雉；另也支持本土花農逾20年、支持鶯歌本土文化傳統產業。

聯邦銀行表示，銀行是永續的事業，今年也會持續不斷突破創新，並優化提升客戶的服務體驗、加強對員工的照顧，並且更努力地為社會做出貢獻，一起讓世界變得更美好。