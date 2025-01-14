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提前給付生存保險金及滿期保險金 元大壽伴保戶過好年

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
元大人壽提前給付生存保險金及滿期保險金，圖元大壽／提供。
元大人壽提前給付生存保險金及滿期保險金，圖元大壽／提供。

長達9天的春節假期即將到來，為因應保戶於春節期間的資金需求，元大人壽在春節連續假期前夕，提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，而針對年節前有短期資金需求的保戶亦可運用保單借款，來緩解資金調動壓力。此外，元大人壽提供春節期間不打烊的客戶服務，保戶可透過客服專線或24小時智能客服獲得所需服務，希望以暖心服務陪伴保戶迎接新年。

元大人壽針對生存保險金、滿期保險金，給付日為1月24日至2月2日的應給付件，將提前執行給付作業，讓保戶可於年節前收到應給付之保險金，若保戶選擇電匯給付者，將統一於1月23日匯款，若選擇支票給付者，將分批於1月17日前寄發支票。元大人壽提醒保戶，應留意保單狀態以免影響上述給付，若因保費繳費期次不足、繳付保費的支票尚未兌現等原因而不能給付，則須待原因排除後始能執行給付作業。

保戶若有申請保單借款的需求，元大人壽提醒，先備齊保單借款申請文件，至遲於1月22日（含）前送達元大人壽，即可於1月23日前完成匯款作業，讓保戶在春節期間擁有資金調度的彈性。需要注意的是，申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意繳息還款時間，以維持保單效力，使保險保障功能不受影響。

元大人壽提醒保戶，農曆春節期間若有出遊計畫，可透過網路投保旅行平安險，投保方式便利並享有安心保障，旅遊盡興且無後顧之憂，若在海外旅遊發生緊急事件，可撥打24小時緊急救援專線+886-2-6619-9233。此外，過年期間若有服務需求，可以撥打元大人壽客戶服務專線0800-088-008，每日上午9點至晚間10點皆有專人接聽服務，其餘時間，保戶可選擇語音留言，將於上班日由專人電話回覆；或透過官網「保戶園地」專區進行理賠、保單相關服務查詢、資料變更等服務，提供不間斷的春節服務。

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