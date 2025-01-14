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安達人壽新春服務不打烊 滿期金提前給付

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金蛇年春節9天連假即將到來，安達人壽延續一貫重視保戶需求的精神推出多項貼心服務。安達人壽／提供
金蛇年春節9天連假即將到來，安達人壽延續一貫重視保戶需求的精神推出多項貼心服務。安達人壽／提供

金蛇年春節9天連假即將到來，安達人壽延續一貫重視保戶需求的精神推出多項貼心服務，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶專區平台服務不中斷等，讓民眾春節期間不出門也能輕鬆處理保單事務，安心迎新年。

針對春節期間資金靈活調度的需求，安達人壽將提前給付保險商品滿期金。凡給付日期在2025年農曆春節連續假期（1月25日至2月2日）者，將提前於2025年1月22日給付，讓保戶能夠提早規劃，彈性運用資金。

安達人壽春節期間服務不中斷，若保戶有任何保單相關問題，都可撥打24小時保戶服務專線0800-011-709或02-6623-3688。此外，如需查詢繳費狀況、管理保單資料，或申請資料變更，亦可透過保戶專區平台輕鬆完成，隨時掌握最新資訊。如果保戶於春節假期間需繳納保費，也可透過ATM轉帳支付，讓繳費流程更加便捷。

為提倡環境友善並落實企業社會責任，安達人壽推出「完成E化服務 季季抽Apple Watch」活動，即日起至2025年6月30日止，只要完成任一項E化服務申請，包括新契約行動投保、新契約電子保單、電子單據申請以及保戶專區會員註冊，即可獲得一次抽獎機會，申請越多，中獎機會越高。安達人壽將持續推出多項活動，陪伴保戶迎接新的一年。

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