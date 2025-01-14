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金管會金融三局去年開罰307件、1億7786.5萬 近五年最低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會金融三局113年共開罰307件、1億7786.5萬，為近五年來最低。本報資料照片
金管會金融三局113年共開罰307件、1億7786.5萬，為近五年來最低。本報資料照片

金管會今日公布旗下銀行、保險、證期三局，對金融三業和上市櫃公司去年開罰的總量，件數和裁罰金額都創下近5年來最低，其中銀行局裁罰少最多，最主要和大股東干政、銀行防詐約轉限額內控等公司治理相關的大額裁罰減少有關。

銀行局裁罰件數和金額統計113年為18件，4274.5萬元，112年為24件，總金額1億3089.5萬元，銀行局副局長侯立洋指出，主要和113年重大裁罰案件少於112年有關，113年來源集中在銀行負責人行為不當、行員挪客戶款項，112年則為公司治理缺失，及行員辦理網銀轉帳及提領限額的內控缺失。

銀行局對裁罰金額統計顯示，109年為8150萬、110年為1億1289萬元、111年為1億0912萬元，因此113年為近五年來最低。

保險局則統計113年的裁罰件數和金額為34件，5490萬元，比起112年的27件，5245萬元，113年度的件數多了7件，因此金額略升。

證期局則統計裁罰件數和金額在113年為62件，罰2958萬，比起112年的45件、2756萬元都有增加。證期局主秘尚光琪指出，對投信顧今年比去年增加，證券及期貨業的開罰金額則降低。

此外，113年對上市櫃公司開罰共193件，金額5064萬元，較112年174件、4314萬，都有成長，尚光琪說明，113年裁罰金額增加，最主要在於未公告申報財務報告，很多公司連續未申報，而裁罰加重。

保險

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