抓到了！國泰、復華投信經理人涉「跟單」 金管會開鍘各120萬罰鍰

金管會透過查核發現，國泰、與復華投信的兩位基金經理人，涉嫌利用代操基金，以親友帳戶「跟單」提前交易與基金標的相同股票，金管會14日宣布處兩家投信各120萬罰鍰，共240萬元，並對這兩位基金經理人解職。

證期局主秘尚光琪說，經理人跟單行為有很多來源做查核，主要有三個，一、證交所例行查核，二、檢查局查金流，三、檢舉案。國泰和復華投信這兩案子都是證交所查核，再跟檢查局合作查金流。

這案子是2023年包括富邦、保德信、國泰和復華投信等四家投信經理人爆發跟單，其中富邦和保德信投信是較有具體事證，因此金管會在2023年對這兩家投信先做了處分。

國泰和復華投信則是因為檢察官起訴後，事證更加明確，因此今天做裁罰。

金管會對國泰和復華投信這兩家投信都各裁罰120萬元，兩位經理人解職，並記「警告」。經理人解職三年內禁止回鍋金融圈。

警告效果有四大影響：一、近1年禁止募集投資於國外有價證券的證券投資信託基金案件，但其違法情事已具體改善並經認可者，不在此限。

二、最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。

三、最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。

四、其他事項：例如申請政府基金之全權委託投資業務將受影響。