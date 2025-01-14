彭博：新台幣有望取代人民幣 成為亞洲最佳融資貨幣

新台幣由於利率和匯率波動風險較小，即將取代中國大陸人民幣，成為亞洲最佳利差交易（carry-trade）標的。

彭博資訊報導，評估經風險調整後相對報酬率的指標「夏普值」（Sharpe ratio）顯示，過去一個月來，借入新台幣並投資到殖利率更高之處的策略，報酬率在亞洲貨幣中排名第二，僅次於人民幣。

分析師表示，新台幣近期可能取代人民幣，成為亞洲最熱門的利差交易工具，因為北京當局支持人民幣匯價的行動，可能導致拆借成本大幅波動。相較下，台灣中央銀行在面對新台幣匯率走貶時，更有餘裕，因為最終將嘉惠台灣的出口導向經濟，還能吸引人工智慧（AI）題材所引導的資金流入台股。

彭博外匯策略師說：「新台幣和離岸人民幣一直都是亞洲較好的融資貨幣，但最近人民幣匯率的干預風險升高，提高了軋空可能性，大幅提高新台幣的吸引力。」他表示，在亞洲其他貨幣方面，日圓面臨升息周期，其他潛在的融資貨幣若非做空成本更高，就是波動更大。

人民幣作為利差交易融資來源的吸引力正在減弱，主因是中國人民銀行（中國大陸央行）面對美國候任總統川普重返白宮後可能加徵關稅，加強保衛人民幣匯價，最近的措施包括以人為設定偏強的人民幣中間價以吸納流動性，以及口頭警告等，讓人民幣成為過去一個月來波動第三大的亞洲貨幣。

同時，新台幣匯率日前近九年來首度貶破新台幣33元重大心理關卡後，吸引力看來提高。

滙豐銀行（HSBC）亞洲外匯主管Joey Chew說，新台幣與其他亞洲貨幣都可能進一步貶值，因為川普重返白宮後，同時面對貿易挑戰增加與美國聯準會（Fed）「鴿聲」轉弱等風險，「台灣經濟因基本面強健，相對更能挺過近期的震盪」，央行激進干預的風險也較低。