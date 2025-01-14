春節九天長假 安達人壽專線不打烊還提前給付滿期金

今年春節假期長達9天，安達人壽推出多項貼心服務，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶專區平台服務不中斷等，讓保戶春節期間不出門也能輕鬆處理保單事務，安心迎新年。

針對春節期間資金靈活調度的需求，安達人壽將提前給付保險商品滿期金。凡給付日期在2025年農曆春節連續假期（1月25日至2月2日）者，將提前於2025年1月22日給付，讓保戶能夠提早規劃，彈性運用資金。

若保戶有任何保單相關問題，春節期間都可撥打24小時保戶服務專線0800-011-709或02-6623-3688。此外，如需查詢繳費狀況、管理保單資料，或申請資料變更，亦可透過保戶專區平台完成。

為提倡環境友善並落實企業社會責任，安達人壽推出「完成E化服務 季季抽Apple Watch」活動，即日起至2025年6月30日止，只要完成任一項E化服務申請，包括新契約行動投保、新契約電子保單、電子單據申請以及保戶專區會員註冊，即可獲得一次抽獎機會，申請越多，中獎機會越高。